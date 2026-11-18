▲황인호 대전 동구청장이 18일 구청 대회의실에서 열린 민선9기 첫 주요업무계획 보고회에서 발언하고 있다 ⓒ대전 동구

대전 동구가 원도심 활성화와 관광산업 육성 등을 중심으로 내년도 구정 운영 방향을 마련했다.

동구는 18일 황인호 동구청장 주재로 ‘2027년 주요업무계획 보고회’를 열고 민선9기 핵심정책과 주요 현안사업의 추진방향을 논의했다.

민선9기 출범 이후 처음 열린 이번 보고회에는 본청과 직속기관 과장급 이상 간부 공무원, 동장 등이 참석했다.

참석자들은 실·국·소별 역점과제와 신규시책을 공유하고 사업 추진 방안을 점검했다.

주요 과제로는 대전역세권 개발과 연계한 원도심 활성화, 대청호·식장산 등 지역 관광자원 활용, 교육·복지·안전 분야 생활밀착형 정책 확대 등이 제시됐다.

또 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신과 구민 편의 증진 방안도 논의했다.

동구는 이번 보고회에서 발굴한 과제를 바탕으로 부서 간 협력을 강화하고 주요사업의 추진상황을 지속적으로 점검할 방침이다.

황인호 동구청장은 “2027년은 민선9기 구정비전을 구체적인 성과로 보여줘야 하는 중요한 해”라며 “대전역세권 개발 등 지역의 성장 기회를 적극 활용하고 구민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 주요 사업을 속도감 있게 추진해 달라”고 당부했다.