철강·이차전지·수소산업 융합 CONFEX 육성…개관 앞두고 행사 유치 기반 확대

경북 포항시가 2027년 개관을 앞둔 포항국제전시컨벤션센터(POEX)를 앞세워 국내 MICE 시장 공략에 나섰다.

포항시는 지난 17일부터 19일까지 서울 코엑스마곡에서 열리는 ‘2026 코리아 마이스 엑스포(KME)’에 참가해 POEX의 시설과 포항의 산업·관광 인프라를 소개하고 국내외 행사 유치 활동을 펼치고 있다.

이번 참가의 핵심은 POEX 개관에 앞서 국내 MICE 업계와 접점을 넓히고 실제 행사 유치로 연결할 수 있는 협력 기반을 확보하는 데 있다.

포항시는 포항국제전시컨벤션센터와 공동 홍보관을 마련하고 센터 조감도와 층별 시설 안내 등을 통해 전시장과 회의시설, 행사 개최 여건을 소개하고 있다.

국내 협회와 행사 주최자를 대상으로 사전 비즈니스 매칭(PSA)과 맞춤형 상담도 진행하며 포항에서 개최할 수 있는 전시회와 국제회의 수요를 발굴하고 있다.

지역 기업들의 참여도 눈길을 끈다. 포항 MICE 얼라이언스 회원사인 라한호텔포항과 ㈜송현엠앤티, 넛프랜드 등 3개 기업이 홍보관 운영에 함께해 숙박과 행사 운영 등 지역 인프라를 소개하고 있다.

전시·회의시설뿐 아니라 행사 개최에 필요한 지역의 연계 서비스를 함께 제시해 포항의 종합적인 MICE 경쟁력을 알리는 데 주력하고 있다.

홍보관은 포항의 바다와 모래사장을 모티브로 꾸몄으며, ‘포엑스에서 만나요’ 포토월과 즉석사진 촬영 등 참여형 이벤트를 마련해 참관객들의 관심을 유도하고 있다.

POEX는 북구 장성동 옛 캠프리비 부지에 조성 중인 대규모 전시·컨벤션 시설이다.

지하 1층, 지상 5층 규모로 전시장과 컨벤션홀, 중·소회의실, 편의시설 등을 갖출 예정이다.

전시장 면적은 약 7,138㎡, 컨벤션 공간은 약 3,512㎡ 규모로 계획돼 산업 전시회와 국제회의, 학술행사 등을 수용할 수 있는 기반을 갖추게 된다.

특히 포항이 보유한 철강과 이차전지, 수소 등 전략산업을 전시·회의 콘텐츠와 연결할 수 있다는 점에서 차별화된 경쟁력이 기대된다.

산업 현장과 연구기관, 대학을 연계한 전문 전시회와 기술 포럼 등을 통해 단순한 행사 개최를 넘어 산업 교류와 비즈니스 창출의 거점으로 활용한다는 구상이다.

실제 포항시는 최근 POEX 개관 이후 2029년까지 개최할 전시·컨벤션 및 이벤트 70건의 일정을 확보하는 등 행사 유치에도 속도를 내고 있다.

이와 함께 행사 마지막 날인 19일에는 ‘포항 신산업 융합 CONFEX 모델 콘텐츠 기획’을 주제로 제2차 전문가 간담회를 개최한다.

관련 분야 전문가 10명이 참석해 철강·이차전지·수소 등 지역 신산업을 활용한 융합형 전시·컨벤션 콘텐츠와 차별화 전략을 논의할 예정이다.

송남운 포항국제전시컨벤션센터 대표이사는 “이번 박람회는 POEX의 시설과 운영 역량을 국내 MICE 관계자들에게 알리고 실질적인 행사 유치 가능성을 확인하는 자리”라며 “개관 이후 다양한 전시와 국제회의가 포항에서 열릴 수 있도록 국내외 네트워크와 협력 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.

포항시도 이번 박람회에서 확보한 상담과 전문가 의견을 토대로 지역 산업과 관광을 연계한 고부가가치 MICE 콘텐츠 발굴에 힘을 쏟을 계획이다.