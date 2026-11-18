▲달성군 화원읍 새마을회가 지난 17일 대구달성산림조합 5층 강당에서 회원 50여 명과 대구시 새마을부녀회장이 참석한 가운데 '친환경 치약 만들기' 행사를 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 달성군

환경을 지키는 작은 생활습관부터 건강한 노후를 위한 돌봄 교육까지.

대구 달성군 지역 곳곳에서 주민들의 일상을 바꾸는 생활밀착형 활동이 이어지고 있다.

주민들이 직접 친환경 생활용품을 만들며 환경보호의 의미를 되새기는가 하면, 마을 어르신들은 의료·요양·돌봄 서비스를 체험하며 건강한 노후를 준비하는 시간을 가졌다.

달성군 화원읍 새마을회(협의회장 임이현·부녀회장 서태선)는 지난 17일 대구달성산림조합 5층 강당에서 회원 50여 명과 대구시 새마을부녀회장이 참석한 가운데 '친환경 치약 만들기' 행사를 진행했다.

이날 참가자들은 유해 화학 성분을 배제한 천연 재료를 활용해 직접 치약을 만들었다. 이는 매일 사용하는 생활용품부터 친환경 제품으로 바꾸는 작은 실천이 환경보호와 탄소중립으로 이어질 수 있다는 취지다.

아울러 참가자들은 직접 만든 치약을 통해 일상에서 실천할 수 있는 환경보호 방법을 공유하고, 생활 속 작은 변화가 모여 깨끗한 환경을 만든다는 데 뜻을 모았다.

임이현·서태선 회장은 "매일 사용하는 생필품부터 친환경 제품으로 바꾸는 작은 노력이 푸른 지구를 만드는 첫걸음"이며, "앞으로도 생활 속 탄소중립을 실천할 수 있는 다양한 봉사활동을 이어 가겠다"고 말했다.

환경을 생각하는 주민들의 손길이 이어진 같은 날, 옥포읍에서는 어르신들의 건강한 일상을 돕기 위한 특별한 배움의 자리가 마련됐다.

▲대구 달성군 옥포읍이 지난 17일 강림4리 경로당에서 지역 어르신들을 대상으로 '마을에서 배우는 의료·요양·돌봄 일일체험교실'을 운영하고 있다ⓒ대구달성군

달성군 옥포읍은 지난 17일 강림4리 경로당에서 지역 어르신들을 대상으로 '마을에서 배우는 의료·요양·돌봄 일일체험교실'을 운영했다.

지난 9월 1일 신설된 옥포읍 통합돌봄팀이 주관한 이번 프로그램은 15년 이상 의료·요양·돌봄기관에서 경력을 쌓은 자원봉사자들이 강사로 나서 현장 경험을 바탕으로 교육을 진행했다.

교육은 어르신들이 평소 궁금해하거나 일상에서 꼭 알아야 할 건강관리 정보에 초점을 맞췄으며, 통합돌봄사업의 지원 대상과 신청 방법, 서비스 연계 절차를 안내한 데 이어 고혈압·당뇨병 약 복용법, 관절염 관리와 스트레칭, 환자 돌봄 방법, 건강한 식단, 올바른 양치와 틀니 관리 등을 소개했다.

특히 어르신들이 직접 따라 할 수 있는 스트레칭 실습도 진행해 교육의 실효성을 높였다. 어려운 의료·돌봄 제도를 설명하는 데 그치지 않고, 스스로 건강을 관리하는 데 필요한 생활 속 요령을 익히도록 한 것이다.

통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 어르신과 심한 장애인이 기존 거주지에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 보건의료와 장기요양, 건강관리, 일상생활 지원 등을 통합적으로 연계하는 제도다.

나호영 옥포읍장은 "이번 체험교실이 주민들에게 통합돌봄사업을 알리고 유익한 의료·요양·돌봄 정보를 나누는 계기가 됐기를 바란다"며, "지역 유관기관과 적극 협력해 주민들이 익숙한 생활터전에서 건강하고 안전하게 지낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

최수정 화원읍장도 "바쁜 일정에도 지역 환경을 위해 뜻깊은 행사를 마련한 새마을회에 감사드린다"며, "주민들이 일상에서 친환경 실천을 이어갈 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 화원읍 새마을회는 천내천 명품하천 가꾸기와 사랑의 집 고쳐주기, 라면 기탁 등 다양한 봉사활동을 펼치며 지역사회에 온기를 더하고 있다.

환경을 지키는 작은 실천과 이웃의 건강을 살피는 따뜻한 돌봄. 달성군의 두 활동은 주민의 삶 가까이에서 시작하는 변화가 지역 공동체를 더욱 건강하게 만드는 힘이라는 점을 보여주고 있다.