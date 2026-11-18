▲허태정 대전시장이 18일 시의회 본회의에서 2027년도 예산안과 5대 시정 운영 방향을 밝히며 연설을 이어가고 있다 ⓒ대전시의회

대전시가 내년도 본예산으로 8조85억원을 편성했다.

올해보다 13.5% 증가한 규모로, 민생회복과 미래성장, 시민주권 실현에 재원을 집중한다.

허태정 대전시장은 18일 대전시의회 본회의 시정연설에서 2027년도 예산안과 주요 시정 운영 방향을 발표했다.

시는 우선 첨단산업 육성을 위해 방산·우주소재·부품·장비 3D프린팅 공동제조센터 구축에 65억원, 첨단바이오 제조 글로벌 혁신특구 운영에 16억원을 투입한다.

한국과학기술원(KAIST) 개방형 양자 팹 구축 70억원과 반도체 공동연구소 지원 10억원도 반영했다.

지역기업 지원에는 중소기업 경영안정·창업자금 이차보전 99억원과 지방투자촉진 보조금 195억원을 편성했다.

민생분야에서는 지역화폐 ‘온통대전 2.0’ 발행 지원에 600억원을 투입하고 소상공인 초저금리 특별자금 공급 규모를 7000억원으로 확대한다.

농업인 공익수당을 신설해 농가당 연간 50만원을 지원하고, 초·중·고 무상급식 식품비 단가를 15% 인상한다.

복지분야에는 대전형 응급의료체계 구축 231억원, 대전의료원 설립 70억원, 70세 이상 기초생활수급자 대상 포진 예방접종 지원 25억원 등을 배정했다.

문화·체육 분야에서는 융복합 특수영상콘텐츠 클러스터 조성에 121억원, 2027 충청권하계세계대학경기대회 준비에 241억원을 투입한다.

대전 한화생명 볼파크 관람석 3000석 증설 설계에 28억원, 야구특화거리 조성에 40억원, 빵축제 육성에 20억원을 반영했다.

교통 분야에서는 도시철도 2호선 트램 건설에 2711억원, 충청권 광역철도 1단계 건설에 313억원을 편성했다.

어린이보호구역 속도제한 탄력운영에 16억원을 신규 투입하고 국민안전체험관 건립에도 84억원을 배정했다.

청년 정책으로는 청년인턴 지원 사업 26억원과 청년의회 운영 7억원을 편성하고 청년주택 5000호 공급과 일자리 통합 플랫폼 구축을 추진한다.

허 시장은 “2027년은 민선 9기 시정 비전을 구체적인 성과로 보여줘야 하는 중요한 해”라며 “약속은 실천으로, 성과는 시민의 삶으로 증명하겠다”고 말했다.