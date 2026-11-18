경기도가 수원시 경기융합타운에 영유아와 가족을 위한 디지털 융합 놀이공간 ‘맘대로 A+(AI Play) 놀이터’를 조성하고 18일 개소했다.

도에 따르면 이날 개소식에는 경기도와 경기도의회, 수원시 관계자 및 영유아 가족 등 50여 명이 참석해 인형극 공연과 현판 제막, 시설 관람 등을 진행했다.

▲‘맘대로 A+(AI Play) 놀이터’ 개소식 ⓒ경기도

이번 놀이터는 경기융합타운 보행몰 남측 상가 5개실을 활용해 276㎡ 규모로 조성됐다. 인공지능(AI) 디지털 콘텐츠와 증강현실(AR)·가상현실(VR) 체험을 비롯해 블록놀이, 정글짐 등 신체활동 공간을 갖췄다.

도는 2024년부터 해당 사업을 추진해 현재 21개 시군에서 40개소를 운영하고 있으며, 지난 달 말 기준 누적 이용자는 약 39만5000 명이다.

놀이터는 이달 초부터 시범운영을 거쳤으며, 영유아 가정은 화요일부터 토요일까지 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 이용할 수 있다. 운영은 수원시동부육아종합지원센터가 맡는다.

박연경 도 여성가족국장은 “행정 중심의 공간을 아이와 가족이 함께 머무는 공간으로 확장했다는 점에서 의미가 크다”며 “아이들이 안전하고 즐겁게 놀 수 있는 보육환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.