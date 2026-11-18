용인특례시가 첨단 반도체 산업과 자연이 공존하며 살아 숨쉬는 ‘녹색도시’로 성장하고 있다.

시는 시민들의 삶의 질 향상을 위해 공원 등 녹지공간 확충을 추진한다고 18일 밝혔다.

▲용인특례시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

시는 삼성전자의 이동·남사읍 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지 조성 등 도시 성장에 따른 녹지 수요를 반영하기 위해 ‘2035 용인시 공원녹지 기본계획’을 재정비 중이다.

해당 계획은 이동·기흥저수지 등 수변 자원을 활용한 공원 확충과 공원이 부족한 지역의 녹지 확보 및 노후 공원 재정비 등이 골자다.

또 도시공원과 녹지의 점용료 부과 기준과 공원 내 행사 관련 규정을 정비하고, 소규모 공원의 신속한 시설 개선이 가능하도록 공원조성계획의 경미한 변경 대상을 확대하는 등 공원 운영·관리의 효율성을 높이기 위한 제도 개선도 이뤄진다.

앞서 기흥구 하갈동과 공세동 및 고매동 일원 약 258만㎡ 부지를 대상으로 순환산책로·쌈지공원·선형공원·호수정원 등 수변 공간을 단계적으로 조성한 바 있는 시는 앞으로도 기존 시설의 연결성을 높이는 동시에 편의·안전시설을 확충해 나갈 방침이다.

이와 함께 어린이와 어르신, 장애인과 비장애인 등 모든 시민이 편리하게 공원을 이용할 수 있도록 무장애 공간도 확충한다.

이상일 시장은 "시가 추진하는 공원사업은 시민의 일상에서 변화를 만들어 내기 위한 것"이라며 "앞으로도 용인특례시의 성장에 걸맞은 녹색 기반을 확충하면서 시민이 일상에서 편리하게 이용할 수 있는 공원을 만들어 모든 세대가 자연과 문화, 휴식을 함께 누리는 녹색도시를 조성하겠다"고 말했다.