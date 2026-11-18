포스코 포항제철소가 문화예술 체험 기회가 상대적으로 적은 포항 농어촌 지역 학생들을 초청해 문화 향유의 기회를 제공하며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.

포항제철소는 지난 13일부터 19일까지 월포초·대보초 등 포항 도심에서 떨어진 소규모 초등학교 4곳과 지역아동센터 학생 및 교직원 등 100여 명을 대상으로 문화체험 프로그램을 운영하고 있다.

지난 17일 대보초등학교 학생들은 전문 도슨트의 안내로 포스코갤러리 특별전 ‘한 장의 세계: 그림책 100년의 여행’을 관람했다. 19세기부터 현대까지 세계 그림책의 역사와 발전 과정을 보여주는 작품 200여 점을 감상하며 그림책의 다양한 표현 기법과 예술적 가치를 살펴봤다.

전시 관람에 이어 티셔츠 꾸미기와 페이스 페인팅 등 체험형 창작 활동에도 참여했다. 학생들은 자신만의 그림으로 티셔츠를 완성하고 친구들과 작품을 공유하며 즐거운 시간을 보냈으며, 포스코 Park1538에서는 빛과 영상이 어우러진 미디어 아트를 감상하며 색다른 문화예술 경험을 쌓았다.

행사에 참여한 한 6학년 학생은 “다양한 그림책을 자세한 설명과 함께 볼 수 있어 좋았고, 직접 티셔츠에 그림을 그리는 것도 재미있었다”며 “좋은 문화체험 기회를 주셔서 감사하다”고 소감을 전했다.

포항제철소 관계자는 “농어촌 지역 학생들이 문화예술을 친숙하게 접하고 새로운 경험을 통해 꿈을 키우는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 포스코 포항제철소는 효자아트홀 공연과 포스코갤러리 전시, Park1538 견학 등 다양한 문화예술 프로그램을 통해 지역 주민들의 문화 향유 기회를 확대하고 지역사회 공헌활동을 지속적으로 이어가고 있다.