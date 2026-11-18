▲한국기술교육대학교가 18일 충북 청주오스코(OSCO)에서 중소벤처기업부 주최로 열린 ‘2026년 중소기업 혁신유공’ 포상 시상식에서 기술협력(대학·연구기관) 분야 단체 대통령 표창을 수상했다. (왼쪽에서 두 번째 유길상 총장) ⓒ한국기술교육대학교

한국기술교육대학교가 중소기업 기술혁신과 산학협력 활성화에 기여한 공로로 대통령 표창을 수상했다.

한국기술교육대는 18일 충북 청주 오스코에서 열린 ‘2026년 중소기업 혁신유공’ 시상식에서 기술협력분야 단체 대통령 표창을 받았다고 밝혔다.

이날 유길상 총장이 대학을 대표해 표창을 받았으며, 김석준 산학협력단 부단장도 같은 분야 개인 국무총리 표창을 수상했다.

한국기술교육대는 1996년 중소기업산학협동연구센터 설립 이후 약 30년간 중소기업 기술개발과 현장애로 해결, 기술사업화 등을 지원해온 성과를 인정받았다.

현재 산학협력단을 중심으로 20개 이상의 기업 지원 조직을 연계하고, 1232개 가족회사와 협력해 기술이전과 공동연구개발, 창업 지원 등을 추진하고 있다.

특히 최근 5년간 수행한 산학공동 기술개발과제 30개 모두를 매출발생과 특허출원, 기술이전 등 사업화 성과로 연결했다.

교육부 LINC 3.0 사업을 통해서는 기술이전 178건, 약 13억2582만원의 실적을 거뒀으며, 충남 지역혁신중심대학 지원체계(RISE)사업 1차연도에도 지식재산권 100여건과 기술이전 50여건을 달성했다.

지역 기업 재직자 교육도 확대했다. 천안시와 세메스, 협력기업 등이 참여한 반도체산업 상생협력사업을 통해 281개 기업 재직자 1478명에게 무료 교육을 제공했다.

한편 한국기술교육대 창업보육센터 입주기업인 삼일바이오는 오는 20일까지 열리는 ‘중소기업 혁신주간 2026’에서 아산도 고온천수와 바이오 소재를 활용한 화장품을 선보인다.

유길상 총장은 “이번 수상은 대학의 연구역량과 기반시설을 중소기업 현장과 연결해 온 산학협력의 결실”이라며 “앞으로도 현장 중심의 기술개발과 기업애로 해결을 지원해 지역 중소기업의 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.