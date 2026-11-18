경기도가 대학수학능력시험을 앞두고 한파와 도로 결빙 등으로 인한 안전사고 예방과 수험생 안전관리 강화에 나섰다.

18일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 도내 31개 시군과 소속기관에 수험생 안전관리 특별 지시사항을 전달하고, 철저한 사전 점검과 현장 대응체계 강화를 주문했다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

기상청이 수능일 전후 비나 눈, 영하권 기온을 예보함에 따라 도는 시험장 주변 주요 도로와 교량, 터널 입출구, 그늘진 구간 등 결빙 취약지역을 사전 점검하고 필요시 제설제를 미리 살포할 계획이다.

특히 시험 당일 새벽부터 재난안전대책본부 비상근무를 실시하고, 도로 결빙이 우려되는 지역에는 사전 제설 작업을 지원하는 '경기안심제설'을 가동한다.

수능 종료 후에는 번화가 등 인파 밀집이 예상되는 지역의 사전 점검과 현장 순찰도 강화해 안전사고를 예방할 방침이다.

추 지사는 "수험생들이 안전하게 시험장에 도착하고 시험을 치를 수 있도록 한파와 도로 결빙에 철저히 대비해야 한다"고 강조했다.