전북대학교 제20대 총장임용후보자 선거의 대진표가 7파전으로 확정됐다.

다음 1일 치러지는 이번 선거에는 기호순으로 이호 의과대학 교수, 백승우 농업생명과학대학 교수, 송양호 법학전문대학원 교수, 윤영상 공과대학 교수, 허강무 사회과학대학 교수, 조재영 농업생명과학대학 교수, 김정문 농업생명과학대학 교수가 후보로 등록했다.



후보들의 면면은 다양하다. 의학과 법학, 공학, 행정·정책, 농업경제, 환경과 조경 등 전공 분야가 서로 다르고, 대학이 처한 현실을 바라보는 처방에도 차이가 있다.

그러나 선거전이 본격화하면서 후보들이 앞다퉈 연구비와 성과금, 장학금, 무상급식, 복지시설, 대학 재정 확대를 약속하고 있다는 점에서는 비슷한 흐름을 보이고 있다.

문제는 공약의 크기가 아니라 실현 가능성이라는게 구성원들의 대체적인 시각이다.

대학 재정으로 감당할 수 있는 사업인지, 정부 지원이 중단돼도 계속 추진할 수 있는지, 임기 4년 안에 가능한 약속인지에 대한 검증이 이번 선거의 핵심으로 떠오르고 있다.

▲전북대학교 총장 후보자 7인. 위 왼쪽부터 기호순으로 이호 의과대학 교수, 백승우 농업생명과학대학 교수, 송양호 법학전문대학원 교수, 윤영상 공과대학 교수, 아래 왼쪽부터 허강무 사회과학대학 교수, 조재영 농업생명과학대학 교수, 김정문 농업생명과학대학 교수. ⓒ

이호, 인지도와 전달력 강점…대학 전체를 아우를 수 있나

기호 1번 이호 후보는 법의학자로서 쌓아온 대외 인지도와 소통 능력이 가장 강점으로 꼽히고 있다. 어렵고 민감한 사안을 대중의 눈높이에서 설명해 온 경험은 총장의 대외 활동과 대학 브랜드 제고 측면에서 경쟁력이 될 수 있다.

교원 책임시수 축소와 단과대학 자율권 확대, 모집단위 광역화 재검토 등도 교육 현장의 불만을 직접 겨냥한 공약으로 읽힌다. 대학이 정한 획일적인 기준보다 단과대학과 학과의 선택을 존중하겠다는 메시지가 비교적 분명하다.

다만 의과대학 중심의 경력과 이미지를 넘어 전북대 전체 조직을 안정적으로 이끌 수 있는지를 보여줘야 한다. 책임시수를 줄이면서도 강의의 질과 학생 학습권을 유지할 방안, 추가 교원과 강사 확보에 필요한 재원도 함께 내놓아야 한다.

백승우, 재정과 경제 분야 전문성…숫자를 실적으로 바꿀지가 관건

기호 2번 백승우 후보는 농업경제와 정책 분야의 전문성을 바탕으로 대학 재정 확대를 전면에 내세우고 있다.

대학 재정 1조 원과 발전기금 365억 원, 교수 기본연구비와 학생 장학금 확대 등 구성원들이 쉽게 체감할 수 있는 수치를 제시한 점이 눈에 띈다. 대학 발전을 위해서는 안정적인 재정 기반이 먼저 마련돼야 한다는 접근이다.

강점은 공약의 목표가 구체적이라는 데 있다. 반면 제시한 숫자가 큰 만큼 검증의 부담도 커졌다. 국비와 지방비, 자체 수입, 발전기금을 각각 얼마나 확보할 것인지 설명하지 못하면 목표가 구호에 머물 수 있다.

재정 전문가의 이미지를 실제 예산 확보 능력으로 연결할 수 있느냐가 백 후보의 경쟁력을 좌우할 전망이다.

송양호, 법과 원칙에 기반한 조정 능력…선명한 대표 정책 필요

기호 3번 송양호 후보는 법학전문대학원 교수라는 경력을 바탕으로 제도와 절차에 강점을 보이고 있다.

대학에서는 교원과 직원, 조교, 학생의 이해가 수시로 충돌한다. 학사구조 개편과 성과평가, 인사와 예산 배분을 둘러싼 갈등도 반복된다. 법률과 규정을 토대로 갈등을 조정할 수 있다는 점은 송 후보의 장점이다.

전 전공 AI 교육과 취업·정주 지원체계 구축, 교연비 제도 개선 등 교육과 구성원 처우를 함께 다루고 있다는 점도 특징이다.

다만 대학 내부 결정만으로 해결하기 어려운 공약은 정부와의 협의 방법과 추진 절차를 제시해야 한다. 여러 정책을 폭넓게 담은 만큼 유권자가 단번에 기억할 수 있는 대표 공약이 무엇인지도 보다 분명하게 보여줄 필요가 있다.

윤영상, 연구와 산업 연결에 무게…균형 있는 대학 발전전략 요구

기호 4번 윤영상 후보는 연구환경 개선과 산학협력 강화에 초점을 맞췄다.

교수가 행정업무에 빼앗기는 시간을 줄이고 연구지원 체계를 일원화하겠다는 공약은 연구자들의 현실적인 요구와 맞닿아 있다. 대학의 우수 연구를 집중적으로 육성하고 기업과의 기술사업화를 확대하겠다는 구상도 연구비 확보와 취업률 향상에 도움이 될 수 있다.

공학 분야의 연구 경험과 성과를 대학 경쟁력으로 연결할 수 있다는 점은 강점이다.

반면 전북대는 공학과 자연과학뿐 아니라 인문·사회·예술·교육·농생명 분야가 공존하는 종합대학이다. 성과 창출이 상대적으로 더딘 기초학문과 비이공계 분야를 어떤 방식으로 보호하고 성장시킬 것인지가 보완 과제로 꼽힌다.

허강무, 정부정책을 대학의 기회로…외부 변수 의존은 부담

기호 5번 허강무 후보는 정부의 고등교육정책과 국가 연구개발사업을 전북대 발전의 동력으로 활용하겠다는 전략을 펴고 있다.

이른바 ‘서울대 10개 만들기’ 사업과 국가 연구개발 예산 확보, 첨단산업과 기초학문 육성은 거점국립대의 위상을 높이기 위한 정책으로 볼 수 있다. 행정과 공공정책 분야의 전문성을 바탕으로 중앙정부와 지방정부를 설득하고 예산을 확보할 수 있다는 점도 강점으로 제시된다.

그러나 정부 사업은 정책 방향과 재정 여건에 따라 규모와 일정이 달라질 수 있다. 외부 지원을 확보하지 못했을 때 사용할 대안과 대학 자체의 재정 확충 방안이 필요하다.

중앙정부의 계획을 따라가는 데 그치지 않고 전북대가 사업을 주도할 수 있는 독자적인 전략을 보여주는 것이 과제다.

조재영, 구성원이 체감하는 공약…‘파격’에 걸맞은 재원은

기호 6번 조재영 후보는 학생 무상급식과 전일제 대학원생 등록금 무상화, 교직원 주 4일제 등 생활과 복지에 초점을 맞춘 공약으로 주목받고 있다.

교수와 직원, 조교, 학생이 대학의 주요 정책 결정에 참여하는 온라인 공론장 구축도 제시했다. 대학본부 중심의 의사결정 구조를 구성원 참여형으로 바꾸겠다는 구상이다.

조 후보의 강점은 정책 대상과 효과가 명확하다는 점이다. 학생에게는 식비와 등록금 부담 경감을, 직원에게는 근무환경 개선을, 교수에게는 연구지원 확대를 제시했다.

하지만 여러 복지공약을 동시에 시행할 경우 필요한 예산과 인력 규모가 적지 않다. 시범 시행인지 전면 도입인지, 기존 사업의 조정 없이 가능한지 등을 밝히지 못하면 선거용 공약이라는 비판을 피하기 어렵다.

김정문, 축적된 경험과 분권 구상…‘새로운 김정문’ 보여줄까

기호 7번 김정문 후보는 앞선 총장선거 출마 경험을 바탕으로 학내 조직과 현안에 대한 높은 이해도를 갖췄다는 평가를 받는다.

단과대학 권한 확대와 본부 책임보직제, 상설 소통기구 운영 등은 대학본부의 권한과 책임 구조를 손보겠다는 구상이다. 대학 정책이 위에서 아래로 전달되는 방식을 바꾸고 구성원의 의견을 의사결정에 반영하겠다는 것이다.

선거 경험과 조직 기반은 강점이지만, 동시에 과거 도전과 무엇이 달라졌는지를 입증해야 하는 부담도 있다. 대규모 복지시설 조성 공약 역시 사업 필요성과 재원 조달 계획을 구체적으로 설명해야 한다.

인지도에 기대기보다 변화한 대학 환경에 맞는 새로운 비전과 실행 방안을 보여주는 것이 관건이다.

한편 이번 선거에서 눈에 띄는 대목은 농생대 소속 후보가 백승우·조재영·김정문 후보 등 3명이라는 점이다.

같은 단과대학 출신 후보들이 일정 부분 지지 기반을 공유할 경우 1차 투표에서는 표가 분산될 수 있다. 반대로 이들 가운데 한 명이 2차 투표에 진출하면 농생대 표심이 결집할 가능성도 있다.

후보가 7명에 달해 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않을 가능성이 크다는 관측도 제기된다. 이 경우 2차 투표에 진출할 후보를 가리는 과정에서 조직력과 단과대학별 표심, 직원·학생층의 선택이 중요하게 작용할 전망이다.

탈락 후보의 표가 어느 쪽으로 움직이는지도 변수가 될 수 있다. 후보 간 공개적인 연대가 없더라도 정책의 유사성과 학내 관계에 따라 지지표가 이동할 수 있기 때문이다.

특히 이번 선거는 교원 70%, 직원 20%, 학생 10%의 투표 반영 비율로 치러진다. 학생 투표율에 따라 학생 반영 비율이 최소 5%까지 줄어들 수 있다는 점에서 투표 참여도 선거 결과에 영향을 줄 수 있다.

후보들은 연구비와 성과금, 장학금, 무상급식, 근무환경 개선 등 구성원별 맞춤형 공약을 제시하고 있다. 그러나 대학의 경쟁력은 내부 복지 확대만으로 완성되지 않는다.

학령인구 감소와 지역인재 유출, 글로컬대학 사업의 성과 창출, 지역산업과의 연계, 기초학문 보호, 대학 재정 확충 등 전북대가 풀어야 할 과제는 복합적이다.

따라서 후보들은 앞으로 열릴 공개토론회에서 공약별 소요 예산과 재원 조달 방식, 연차별 추진계획을 공개할 필요가 있다. 정부 지원이 필요한 사업과 대학 자체적으로 추진할 사업도 명확하게 구분해야 대학 구성원들에게 설득력 있게 다가설 것으로 보인다.