추미애 경기도지사가 경기도축산진흥센터와 경기도소방학교를 차례로 방문, 현장 안전관리 실태를 직접 살피고 중대재해 예방을 위한 안전보건관리 강화를 주문했다.

18일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 용인시 처인구에 위치한 경기도축산진흥센터와 경기도소방학교를 잇달아 방문해 가축 사육·관리와 소방훈련 과정에서 발생할 수 있는 위험요인과 안전관리 실태를 점검했다.

▲추미애 경기도지사가 경기도축산진흥센터에서 관계자들과 의견을 나누고 있다. ⓒ경기도

이번 방문은 중대재해처벌법에 따른 경영책임자의 안전보건 확보 의무를 이행하고, 현장 중심의 사고 예방체계를 강화하기 위해 마련됐다.

추 지사는 먼저 축산진흥센터에서 가축 취급 과정의 작업자 부상과 중장비·화물차 운행 중 충돌, 적재물 낙하 등 주요 위험요인과 예방대책을 확인했다.

이어 경기도소방학교에서는 주훈련탑과 실화재훈련장 등을 둘러보며 훈련 중 발생할 수 있는 추락·끼임·화상 및 유해가스 노출 위험과 단계별 안전관리 대책을 살폈다.

▲추미애 경기도지사가 경기도소방학교를 방문, 훈련현장을 지켜보고 있다. ⓒ경기도

추 지사는 "사고는 일을 잘 안다고 자만할 때 발생할 수 있다"며 "위험요인을 줄이기 위한 현장의 제안이 실제 안전시설 개선으로 이어질 수 있도록 적극적으로 의견을 내달라"고 당부했다.

도는 이번 점검에서 확인된 미흡 사항을 보완하고, 사업장별 특성을 반영한 안전보건관리체계가 현장에 정착될 수 있도록 후속 점검을 이어갈 계획이다.