APEC 정상외교를 위해 중국을 방문 중인 이재명 대통령이 인공지능(AI) 기술 혁명의 시대에 국제적 협력의 필요성을 강조하는 한편 보호무역주의를 비판했다. 또 이른바 'AI 디바이드'의 위험성을 지적하며 호혜적 성장의 필요성을 강조했다.

이 대통령은 18일 중국 선전에서 열린 APEC 정상회의 부대행사로 열린 'CEO 서밋(경제인 회의)' 행사 연설에서 "인공지능으로 대표되는 기술혁명과 기후위기, 인구구조의 변화는 산업 지형을 송두리째 뒤흔들며, 우리에게 새로운 성장의 동력을 요구하고 있다"고 전제했다.

이 대통령은 이어 "아무리 뛰어난 인공지능 기술이라도 첨단 반도체와 안정적 에너지 공급 없이는 산업 현장에서 제대로 활용되기 어렵다"고 해 눈길을 끌었다.

그는 "그리고 반도체의 안정적 생산 역시 여러 나라의 소재, 장비, 기술, 인력이 결합돼야 가능하다"면서 "한 나라의 기술이 다른 나라의 산업을 뒷받침하고, 산업의 성장이 또다시 새로운 기술의 수요를 만들어내는 것처럼 서로의 성장 기반이 모두 긴밀하게 연결돼 있다. 때문에 어느 한 나라가 처한 안보·경제적 불안정성을 해결하는 일은 이제 우리 모두의 공통과제가 됐다"고 강조했다.

그는 "최근 벌어진 지정학적 위기와 이로 인한 공급망 위기는 역설적이게도 아태 지역 국가들의 경제체제와 산업구조, 나아가 모두의 삶이 얼마나 서로 깊이 연결되어 있는지를 깨닫게 하는 계기였다"고 지적했다.

이 대통령은 "무엇보다 시급한 과제는 APEC 역내 교역과 투자 확대를 통해 기업의 새로운 성장 기회를 넓혀 나가는 것"이라며 "무역과 투자의 장벽이 높아지는 지금 상황을 타개하려면, '경제 통합'이라는 거창한 목표에 앞서 기업들이 지금 당장 체감할 수 있는 변화부터 만들어 내야 한다"고 역설했다.

또 "시장 개방의 궁극적인 목적은 서로가 가진 가능성을 연결해 새로운 기회를 만드는 것이지만, 시장만 연결한다고 저절로 장밋빛 미래가 펼쳐지는 것은 아니"라며 "시장과 시장의 연결이 산업의 경쟁력을 높이면서 성장과 혁신의 방향으로 이어지려면, 무엇보다 우리 앞에 도래한 인공지능 혁명을 적극 활용해야 한다"고 주장했다.

이 대통령은 다만 "인공지능 협력이 앞서가는 국가와 기업들 사이에서만 이루어진다면, 성장의 가능성과 잠재력은 제한되고 인공지능이 오히려 경제적 분절화를 심화시킬 촉매제로 작동할 위험이 있다"고 경고했다.

그는 "개발도상국의 기업들도 인공지능으로 생산성을 높이고, 작은 기업의 작은 아이디어도 새로운 제품과 서비스로 발전할 수 있어야 한다"며 "단순히 인공지능 기술 격차를 줄이는 것을 넘어, 더 많은 국가와 기업들이 혁신의 주역으로 자라날 수 있어야 한다"고 강조했다.

그는 "지난해 경주 APEC에서 채택한 'APEC AI 이니셔티브'가 이런 미래를 함께 실현하자는 우리 공동의 약속이었다"며 "이제 중요한 것은 실천"이라고 촉구했다.

이 대통령은 한편 "자유무역 체제의 중요한 전환점을 만들어 낸 APEC이 막중한 도전과 새로운 전환의 위기를 맞고 있다"며 "보호무역주의로 인해 경제적 분절화가 심화되고, 지정학적 갈등과 글로벌 경제의 불확실성이 점차 커지고 있다"고 지적하고는 "위기가 깊어질수록 답은 명확해진다. 우리가 꿈꿨던 APEC의 기본 정신을 다시 되살리는 것"이라고 했다.

이 대통령은 "높아지는 무역 장벽 속에서도 개방을 멈춰서는 안 되고, 인공지능 혁명의 혜택을 모두를 위한 혁신으로 확장시켜야 하며, 안정적 산업 기반과 공급망 구축을 위해 더욱 협력해야 한다"고 강조했다.