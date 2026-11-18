한국도로공사 강원본부는 18일 ‘김치의 날’을 맞아 원주시, (사)작은천사, 북향민협의회와 함께 지역사회 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 대규모 김장 나눔 사회공헌활동을 펼쳤다.

이번 행사는 고물가로 어려움을 겪는 지역 내 취약계층에 온정을 더하기 위해 마련됐으며 한국도로공사 강원본부, 원주시, 작은천사, 북향민협의회 등 200여 명이 참여해 구슬땀을 흘렸다.

ⓒ한국도로공사 강원본부

ⓒ한국도로공사 강원본부

봉사자들은 이른 아침부터 한쪽에서는 배추 속 넣기와 양념 버무리기 등 전 과정에 정성을 쏟았으며 다른 한쪽에서는 김장김치와 섞박지를 김치통에 담아 포장해 총 3톤을 완성했다.

정성으로 담아낸 김치는 원주 관내 독거노인, 저소득 가정 등 도움이 필요한 400가구에 전달될 예정이다.

특히, 이번 봉사는 공공기관(한국도로공사 강원본부)과 지역 자생 봉사단체(작은천사), 그리고 지역사회 일원으로 자리잡은 북향민협의회가 한마음으로 뜻을 모았다는 점에서 지역 통합과 상생의 의미를 더했다.

도로공사 강원본부는 지난 2023년 11월에도 지역 취약계층 지원을 위해 작은천사와 함께 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동을 통해 담근 김장김치를 국가유공자와 독거노인‧한부모가정 등 소외계층에게 전달한 바 있다.

봉사에 참여한 한 직원은 “옷과 신발에 김치 양념이 뭍을 정도로 바쁘게 움직였지만, 이웃들이 맛있게 드실 생각을 하니 뿌듯함을 느낀다”고 소감을 전했다.

한국도로공사 강원본부 관계자는 “김치의 날을 맞아 지역 단체들과 함께 정성껏 준비한 김치가 이웃들의 겨울 식탁에 작은 보탬이 되길 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 소통하고 상생하며 나눔 문화를 확산하는 데 공기업으로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.