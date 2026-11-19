전남광주 순천시와 고흥군이 양 지역의 핵심산업인 우주·방위산업 분야 협력을 통한 동반성장 의지를 다지고 있다.

19일 순천시에 따르면 방위산업은 손훈모 순천시장의 공약사업이자 미래 신성장 동력이 될 것으로 기대를 받는 핵심 전략사업이다.

순천시는 지역 제조업 경쟁력과 교통·물류 강점을 토대로 방위산업 생태계 구축에 눈을 돌렸고, 그 일환으로 방위사업청이 주관하는 방산혁신 클러스터 공모에 공을 들이는 모습이다.

▲고흥 유자축제 폐막식에 함께 한 공영민 고흥군수(왼쪽)와 손훈모 순천시장.2026.11.15.ⓒ손훈모 순천시장 페이스북

방산혁신 클러스터가 가지는 지역의 주력산업과 방위산업 연계 기능에 더해 지역 기업의 방산 공급망 진입을 종합지원하는 역할을 기대하기 때문이다.

순천시가 방산혁신클러스터 공모에 참가하기 위해서는 우주산업에 강점을 가진 고흥군과의 협력도 필수적이다.

그동안 우주산업은 방위산업과 불가분의 관계가 있는 산업이란 점에서 순천시와 고흥군은 일정 부분 갈등도 있었다. 고흥군이 선점한 '우주산업'에 순천시도 발을 얹으며 양 측은 미묘한 신경전을 벌여왔다.

이런 가운데 손훈모 시장이 공영민 고흥군수의 초대를 받아 고흥 유자축제에 참석하고 난 후 SNS에 올린 글은 고흥과 원활한 협력을 시사한 것으로 풀이된다.

손 시장은 "유자축제 현장에서 전남 동부권의 밝은 미래를 보았기 때문에 돌아오는 발걸음이 설레였다"고 적었다.

이어 "우주·방산을 함께 키워가려면 고흥과 순천이 굳건히 손을 맞잡아야 한다"며 "경계를 넘어 서로를 응원하는 오늘이 바로 진정한 소통과 협력이자 우리가 함께 열어갈 미래의 모습"이라고 적었다.

이와 관련 공영민 고흥군수는 "순천시가 우주산업 관련된 분야는 터치하지 않기로 했기에 협력을 약속했고, 순천시의 국가공모 사업도 도울 것"이라고 전했다.

순천시장과 고흥군수의 말을 종합하면 두 단체장이 우주와 방산 분야 협력체계 구축과 역할 분담에 합의한 것으로 볼 수 있다.

고흥군은 우주 발사체 산업, 순천시는 방산 특화 클러스터 집중을 통해 지역사업의 경쟁력을 강화하려는 시도로 볼 수 있으며, 양 지자체의 긴밀한 협력과 연계를 통해 방산혁신클러스터 응모 성공 가능성까지 높이겠다는 뜻으로 풀이된다.