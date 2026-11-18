경기 안성시 농업인단체가 단체 운영과 시설 유지·보수에 필요한 제도적 지원을 시의회에 요청하고 나섰다.

안성시의회는 18일 의회 소통회의실에서 한국후계농업경영인 안성시연합회와 간담회를 열고 농촌 고령화와 농업 인력난 해소, 농업인 지원 방안 등을 논의했다.

▲ (사)한국후계농업경영인 안성시연합회와의 간담회.ⓒ안성시의회

이날 간담회에는 반인숙 안성시의회 의장과 고진택 한국후계농업경영인 안성시연합회장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

연합회 측은 농업인 권익 보호와 후계농업인 육성 등 지역 농업 발전을 위한 활동을 지속하려면 제도적 뒷받침이 필요하다며 단체 운영비와 노후 시설 유지·보수비 지원 근거를 마련할 수 있는 관련 조례 제정을 건의했다.

농번기 인력 수급 문제를 해결하기 위한 공공형 계절근로자 사업 활성화와 농업용 드론 교육 지원 등 농업 환경 변화에 대응하기 위한 정책도 제안했다.

시의회 의원들은 농업 현장의 어려움에 공감하며 건의된 조례의 제정 가능성과 지원 범위를 검토하고, 관계 부서와 실질적인 지원 방안을 협의하겠다고 밝혔다.

반인숙 의장은 "농업인들이 안정적인 환경에서 영농활동에 전념할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고, 실질적인 지원으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.