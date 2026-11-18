내년 3월 1일자 ‘지역추천 교육장 공모’ 절차 돌입



용인·안산 등 11개 교육지원청 교육장직 대상

▲경기도교육청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

경기도교육청이 두번째 ‘지역추천 교육장 공모’를 시행한다.

18일 도교육청은 내년 3월 1일자 경기도교육청 교원·교육 전문직 정기인사를 앞두고, 도내 11개 교육지원청 교육장에 대한 ‘지역추천 교육장 공모제’ 절차에 돌입했다.

이는 지난 9월 1일자 정기인사를 앞두고 이뤄진 ‘지역추천 교육장 공모’에 이어 두번째 진행되는 절차다.

‘지역추천 교육장 공모제’는 기존 도교육청의 교육장 임용 방식이 교육감의 선택에 따라 지역의 현황을 제대로 알지 못하는 인물이 임용되면서 지역 맞춤형 교육정책 시행에 한계가 발생하고 있는 상황을 개선하기 위해 도입된 제도다.

지역을 잘 아는 교육장 임명을 통해 지역의 특성이 반영된 교육정책의 추진 및 교육장의 인사 자율권 확대로 현장 밀착형 지원 체계를 구축하겠다는 것이다.

앞서 도내 25개 교육지원청 가운데 △수원 △성남 △고양 △화성오산 △시흥 △의정부 △동두천양주 △김포 △연천 △포천 △안성 △여주 등 12개 교육지원청에서 우선 시행한 뒤 적임자가 없다고 판단된 여주교육지원청을 제외한 11개 교육지원청 교육장이 선발된 바 있다.

도교육청은 이번 공모 절차를 통해 △광주하남 △구리남양주 △부천 △안산 △안양과천 △양평 △여주 △용인 △이천 △파주 △평택 등 11개 교육지원청의 교육장을 임용할 계획이다.

▲지난 7월 ‘지역추천 교육장 공모제’ 응시자들에 대한 면접이 진행된 경기도내 한 교육지원청 내 면접장. ⓒ프레시안(전승표)

지원 자격은 도교육청 소속 교육공무원 가운데 △임용 예정일 기준(9월 1일) 정년 잔여 기간이 2년 이상인 자 △현 소속 기관을 포함해 도교육청·교육지원청 장학관, 교장 등 직무를 2년 이상 수행한 자 △2년 이상 도내 공립학교장을 지낸 자로, 도교육청은 오는 23일까지 지원 서류를 접수한 뒤 면접심사와 온라인 동료평가를 진행할 예정이다.

면접심사는 지역사회의 의견을 반영한 교육장 임용을 위해 해당 지역 교직원과 학부모 및 학생을 비롯해 지역주민 등으로 구성된 ‘교육장 임용추천심사회’가 직접 진행한다.

도교육청은 ‘교육장 임용추천심사회’에서 실시한 면접심사 결과에 온라인 동료평가 결과를 합산한 뒤 교육감에게 임용후보자를 추천하며, 교육감은 추천 후보자 중 한 명을 내년 3월 1일자 정기인사에서 교육장에 최종 임명한다.

온라인 동료평가는 응시자가 교육청 또는 교육지원청 소속인 경우에는 소속 부서 직원이, 학교 소속인 경우에는 해당 학교 구성원이 참여하는 방식으로 이뤄진다.

공모 교육장의 임기는 최대 4년으로, 매년 중간평가를 통해 임기 연장 여부가 결정된다.

도교육청 관계자는 "지역추천 교육장 공모제는 지역사회의 다양한 의견을 담아내고, 지자체와 긴밀히 협력할 수 있는 역량 있는 교육 리더를 선발하는 계기가 될 것"이라며 "전 과정의 공정성과 투명성을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.