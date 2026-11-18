구성원·동문·지역사회 릴레이 모금 캠페인 추진

강원대학교(총장 정재연) 유기억 춘천캠퍼스총장을 비롯한 춘천캠퍼스 보직교수 8명이 18일 대학본부 3층 총장실에서 ‘개교 80주년 기념 발전기금’ 800만 원을 기탁했다.

이번 발전기금은 개교 80주년을 앞두고 대학의 지속가능한 발전과 미래경쟁력 강화에 힘을 보태기 위해 춘천캠퍼스 주요 보직교수들이 뜻을 모아 마련했다.

ⓒ강원대

기부에는 ▲유기억 춘천캠퍼스총장 ▲이훈열 춘천교학처장 ▲이병훈 춘천기획연구처장 ▲정용건 춘천교육부처장 ▲이봉섭 춘천학생부처장 ▲박종준 춘천기획부처장 ▲정종국 춘천연구부처장 ▲장애라 춘천입학본부장 등 총 8명이 참여했으며, 기탁금은 개교 80주년 기념사업과 대학 발전을 위해 활용될 예정이다.

특히, 이번 기부는 지난 9월 30일 열린 ‘개교 80주년 기념사업 추진위원회 출범식’에서 정재연 강원대학교 총장이 1호 발전기금으로 800만 원을 기탁한 데 이어, 춘천캠퍼스 주요 보직교수들이 2호 기부자로 동참한 것으로, 대학 내부에서 시작된 기부가 동문과 지역사회 등 각계각층의 참여로 이어지는 마중물이 될 것으로 기대된다.

강원대학교는 12월부터 2027년 12월까지 ‘개교 80주년 모금 캠페인 ON: KNU’을 추진할 계획이다.

동문과 교직원, 학생, 지역사회가 함께 참여하는 릴레이 기부를 통해 대학의 기부문화를 확산하고, 개교 80주년 기념사업과 대학의 새로운 도약을 위한 발전기금을 조성할 방침이다.

유기억 강원대학교 춘천캠퍼스총장은 “정재연 총장님의 1호 발전기금 기탁에 이어 개교 80주년을 함께 준비하는 마음으로 보직교수들과 뜻을 모았다”며 “이번 기부가 대학 구성원과 동문, 지역사회로 이어지는 릴레이 기부의 마중물이 되어 강원대학교의 새로운 100년을 준비하는 데 힘이 되기를 바란다”고 밝혔다.

정재연 강원대학교 총장은 “대학의 발전과 미래를 위해 뜻을 모아주신 춘천캠퍼스 보직교수 여러분께 깊이 감사드린다”며 “개교 80주년을 맞아 대학 구성원들의 자발적인 나눔과 참여가 더욱 확산되고, 강원대학교가 지역과 함께 지속 발전하는 글로컬 명문대학으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

강원대학교는 1947년 강원도립춘천농업대학으로 설립돼 1951년 국립농과대학, 1970년 강원대학을 거쳐 1978년 종합대학교로 승격했다. 2006년 삼척대학교, 2026년 국립강릉원주대학교와 통합하며 춘천·강릉·원주·도계 등 여러 캠퍼스를 갖춘 국립 종합대학교로 발전했다.