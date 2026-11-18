대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가온 가운데 인공지능(AI) 활용 부정행위 우려가 이는 상황과 관련, 이재명 대통령이 "다른 사람의 기회를 빼앗고 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 허물려는 부정행위를 철저히 차단하겠다"고 재차 강조했다.

이 대통령은 18일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 쓴 글에서 "정부는 수험생 여러분이 공정한 환경에서 자신의 실력을 온전히 발휘할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "적발된 불법행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄정히 대응하겠다"면서 "수능이 끝난 이후에도 부정행위를 끝까지 추적해 반드시 그 책임을 묻겠다"고 경고했다.

이 대통령은 수능 수험생들에게 "응원의 마음을 전한다"며 "힘들고 지치는 순간도 있었겠지만, 포기하지 않고 여기까지 달려온 여러분 모두에게 큰 박수를 보낸다. 끝까지 최선을 다하는 여러분이 대한민국의 자랑"이라고 격려했다.

그는 "수험생 여러분, 그동안 준비해 온 자신을 믿으시라"며 "내일은 차분한 마음으로 오로지 시험에 집중하고, 자신의 실력을 온전히 발휘하기 바란다"고 당부했다.

또 "국민 여러분께서도 수험생들이 안정된 환경에서 시험을 치를 수 있도록 따뜻한 응원과 배려의 마음을 모아 주시기 바란다"고 호소했다.

이 대통령은 한편 "내일 수능을 치르지 않더라도 각자의 자리에서 새로운 도전을 이어가는 모든 청년의 오늘도 응원한다"고 부연했다.