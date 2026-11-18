경기대학교가 ‘2026년 SW중심대학 연합 AI·SW페스티벌’에서 2년 연속 대상을 수상했다.

18일 경기대에 따르면 경희대학교 SW중심대학사업단이 주관한 이번 페스티벌은 경희대·경기대·아주대 학생들의 AI·SW 개발 성과를 공유하고 대학 간 교류와 협력을 활성화하기 위한 자리다.

▲경기대학교 전경. ⓒ경기대학교

총 45개 작품이 예선을 통과한 가운데 본선에 진출한 11개 팀이 작품 시연과 발표를 통해 최종 경연을 펼쳤고, 경기대 SW중심대학사업단은 대상 1팀과 장려상 2팀 및 인기상 1팀 등 총 4개 팀이 수상자에 이름을 올리며 경기대 SW중심대학사업단의 대표 프로젝트 기반 실전·창업 교육 프로그램인 ‘SW상상기업’에서 펼쳐지는 학생 주도형 프로젝트 교육의 우수성과 대외 경쟁력을 입증했다

특히 대상을 수상한 ‘I SEE YOU’팀의 ‘AI 콘텐츠 시대의 정보 신뢰성 검증 시스템’은 생성형 AI 콘텐츠가 급속히 확산하는 환경에서 정보의 진위와 신뢰성을 검증할 수 있는 시스템을 개발해 사회문제 해결을 위한 AI 기술의 활용 가능성을 제시, 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

경기대 관계자는 "SW상상기업 등 프로젝트 기반 교육으로 키운 학생들의 역량이 2년 연속 대상이라는 성과로 이어져 자랑스럽다"며 "앞으로도 SW상상기업을 통해 학생들이 주도적으로 아이디어를 발굴하고 프로젝트 기획부터 기술개발, 결과물 구현까지 전 과정을 경험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.