‘도째비 따라 떠나는 묵호 한바퀴’ 주제로

동해시가 주최하고 동해문화관광재단이 주관하는 ‘2026 묵호 도째비페스타’가 21~22일까지 이틀간 동호책방마을, 동쪽바다 중앙시장, 묵호항 여객선터미널, 묵호항 어판장, 해랑전망대 등 묵호권역 일원에서 열린다.

도째비골 해랑전망대는 묵호진동에 있는 85미터 길이의 해상 보도교로, 유리와 그물 바닥을 걸으며 동해 바다를 조망할 수 있다.

ⓒ동해시

ⓒ동해시

올해 도째비페스타는 ‘도째비 따라 떠나는 묵호 한바퀴’를 주제로 묵호의 특색 있는 관광자원과 지역 상권을 연결하는 체류형 축제로 운영된다.

특히 제2회 묵호항 수산물축제와 연계해 관광객들에게 다양한 볼거리와 먹거리, 체험 프로그램을 선보일 예정이다.

기존의 특정 행사장 중심 운영에서 벗어나 묵호 주요 관광거점과 골목상권을 축제 공간으로 활용하고, 관광객들이 직접 지역 곳곳을 방문하며 즐길 수 있도록 프로그램을 구성한 것이 특징이다.

올해 축제에서 눈길을 끄는 프로그램은 묵호 주요 관광거점을 순회하며 이색적인 거리공연을 선보이는‘동미자전거음악단’이다.

자전거를 활용한 이동형 음악공연으로, 21일 오전 11시 40분 묵호역을 시작으로 오후2시 묵호항여객선터미널, 오후 4시 해랑전망대에서 차례로 만나볼 수 있다.

축제의 대표 참여형 프로그램인 ‘Time Trip 패스포트’는 관광객들이 묵호 주요 권역을 방문하고 미션을 수행하며 지역의 다양한 관광지를 방문할 수 있도록 마련됐다.

동호책방마을, 연필박물관, 동쪽바다 중앙시장, 묵호항 여객선터미널, 해랑전망대 등 주요 거점에 마련된 인증소를 방문하고 미션을 완료하면 획득한 도장 개수에 따라 차등적으로 경품을 지급한다.

이를 통해 관광객들의 자발적인 권역별 이동과 축제 참여를 유도할 계획이다.

특히 지역 도째비 골목상점(지역 상권)등과 연계한 프로그램을 통해 관광객들의 골목상권 방문과 소비를 유도하고, 축제의 경제적 효과가 묵호권역 전반으로 확산될 수 있도록 운영할 계획이다.

축제기간 동안 묵호권역 곳곳에서는 지역예술인들이 참여하는 무비·코비 공연을 비롯해 동미자전거음악단, 골목 버스킹, 책방마을 버스킹 등 다채로운 문화공연이 펼쳐진다.

특히 21일 오후 5시 50분에는 묵호항 여객선터미널 일원에서 ‘2026 열린관광지 조성사업’의 일환으로 도째비 드론라이트쇼가 진행돼 관광객들에게 특별한 볼거리를 선사할 예정이다.

도째비페스타는 제2회 묵호항수산물축제와 연계해 묵호항의 특색을 살린 다양한 먹거리와 체험 프로그램도 선보인다.

묵호항 일원에서는 지역 수산물을 활용한 생선구이 먹거리존과 수산물 판매·시식 행사가 운영되며, 관광객들이 직접 참여할 수 있는 수산물 반짝경매도 진행된다.

특히 수산물 반짝경매는 제시된 수산물의 낙찰가격을 예상해 가장 근접한 금액을 적은 참가자가 낙찰받는 방식으로 진행돼 관광객들에게 색다른 재미를 선사할 예정이다.

또한 21~22일 묵호항에서 어선 승선 체험을 운영해 관광객들이 묵호항의 바다와 항구 풍경을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

묵호 도째비페스타는 2023년 첫 개최됐으며, 도깨비를 뜻하는 방언 ‘도째비’와 도째비골의 구전 이야기를 활용한 지역 문화 축제이다.

동해문화관광재단 정연수 대표이사는 18일 “올해 묵호 도째비페스타는 묵호의 다양한 지역 상권을 하나로 연결해 관광객들이 골목 곳곳을 여행하며 즐길 수 있도록 준비했다”며 “시민과 관광객 모두가 묵호만의 매력을 느끼고, 축제를 통해 지역 상권에도 새로운 활력이 더해질 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.