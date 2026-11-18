경기 성남시는 ‘성호시장 시설현대화사업’의 지정개발자로 대신자산신탁을 지정·고시했다고 18일 밝혔다.

‘성호시장 시설현대화사업’은 중원구 성남동 2020번지 일대에 위치한 시장을 공동주택·업무시설·근린생활시설 등이 어우러진 복합공간으로 조성해 시장 이용 환경을 개선하고, 원도심 상권에 활력을 불어넣기 위한 사업이다.

▲성호시장 시설현대화사업 조감도. ⓒ성남시

당초 지난 2014년 ‘도시계획시설(시장)’로 결정됐지만, 수 차례 변경된 사업 여건으로 인해 장기간 답보 상태에 머물렀다.

특히 공동시행자인 한국토지주택공사(LH)는 지난 2024년 2월 물가 상승 등에 따른 사업성 악화를 이유로 350억 원의 추가 공공지원금을 요구하면서 사업 추진에 난항을 겪기도 했다.

사정이 이렇자 시는 타당성 조사와 토지등소유자 개별 면담 및 사업 대안 검토 용역을 거쳐 사업구역 내 시유지를 소유한 토지등소유자로 참여하고, 시 소유 재산의 권리가액과 개발이익에 상응하는 공설시장을 확보하는 신탁사 시행 소규모재개발사업 방식으로 전환했다.

이후 지난해 9월 대신자산신탁의 지정개발자 지정 제안과 올 9월 토지등소유자 동의율 80.95%를 확보하며 법정 요건인 75%를 충족한 뒤 주민공람과 의견수렴 등 관련 절차를 거쳐 지정개발자 지정을 마무리 했다.

이에 따라 대신자산신탁은 사업시행자로서 2029년 착공이 목표로, 통합심의와 사업시행계획인가 등 후속 절차를 본격적으로 추진할 예정이다.

시는 사업구역 내 시유지를 소유한 토지등소유자로 참여해 시 소유 재산의 권리가액과 개발이익에 상응하는 공설시장을 확보할 계획이다.

시 관계자는 "사업시행자와 긴밀히 협력하는 한편, 토지등소유자와 기존 상인들의 의견을 지속적으로 수렴해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원할 방침"이라고 말했다.