강원 인제군이 농가의 유통비용 부담 완화와 농산물 직거래 활성화를 위해 추진하는 ‘2026년 농산물 직거래 택배비 지원사업’에 올해 2월까지 사전 신청한 958농가가 참여한 가운데, 해당 농가를 대상으로 30일까지 택배비 지원 보상금 청구를 접수한다.

이번 사업은 농업인이 직접 생산한 농산물을 소비자에게 택배로 판매할 때 발생하는 배송비 일부를 지원해 농가의 경영 부담을 줄이고, 인제지역 청정 농산물의 판로 확대와 농가소득 증대를 도모하기 위해 추진된다.

ⓒ인제군

군은 올해 총사업비 10억 원을 투입해 농산물 직거래 택배비의 50%를 농가당 최대 200만 원까지 지원한다.

지원 대상은 관내 농업경영체에 등록된 농가 및 생산자단체 가운데 직접 생산한 농산물을 택배를 이용해 소비자에게 판매하는 농업인과 단체다.

지원 품목은 토마토, 산마늘, 아스파라거스 등 채소류와 사과, 멜론 등 과일류를 비롯해 곡류, 버섯류 등이다.

다만 식품위생법에 따른 제조·가공 신고 대상 식품 등 일부 가공품은 지원 대상에서 제외된다.

지원 대상 택배 발송 기간은 2025년 12월 1일부터 2026년 11월 30일까지이며, 택배 발송 건수가 20건 미만이거나 소비자가 배송비를 부담한 착불 거래는 지원받을 수 없다.

사업 참여 농가는 30일까지 보상금 청구서와 택배 배송확인서, 통장 사본 등 관련 서류를 주소지 읍·면 행정복지센터 산업개발팀에 제출하면 된다.

군은 제출된 서류를 바탕으로 지원 요건과 택배 발송 실적 등을 확인해 보상금을 지급할 계획이다.

농업경영체는 기준을 충족한 농업인이나 영농조합법인·농업회사법인이 농지·시설·재배 품목 등 경영정보를 등록한 단위로 공익직불금과 농업 관련 융자·보조금 등 지원사업의 자격 확인에 활용된다.

김선익 인제군 농업기술센터 유통축산과장은 “농산물 직거래 택배비 지원사업이 농가의 유통비용 부담을 덜고 지역 농산물의 판매 확대에 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 농업인이 안정적으로 소득을 창출할 수 있도록 농산물 판로 확대와 유통 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.