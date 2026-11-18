1만 2000명이 동시에 투약할 수 있는 분량의 필로폰을 국내에 몰래 들여온 50대 남성이 공소청에 넘겨졌다.

수원지방중대범죄수사청 마약합동수사과(과장 안익수)는 18일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 A씨를 수원지방공소청에 구속 송치했다고 밝혔다.

▲수원지방중대범죄수사청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

A씨는 지난 5월 24~25일 캐나다에서 국제등기우편을 통해 총 3차례에 걸쳐 필로폰 약 376ｇ(시가 1억 5000여만 원 상당)을 밀수한 혐의를 받고 있다.

텔레그램을 통해 마약을 구매하는 과정에서 알게 된 마약 공급책과 범행을 공모한 A씨는 필로폰을 사탕 봉지에 숨겨 일반 제품처럼 위장한 채 국내로 들여온 것으로 조사됐다.

A씨는 통관 과정에서 인천공항세관에 밀수 범행이 적발된 사실을 파악하고 잠적했다가 추적에 나선 중수청에 붙잡혔다.

그는 과거 해당 마약 조직의 운반책(드라퍼)으로 활동하고, 지난달 직접 필로폰을 투약한 혐의도 받고 있다.

수원중수청은 A씨를 상대로 공범에 대한 수사를 진행 중이다.