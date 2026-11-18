경기 광명시의회는 18일 ‘제305회 제2차 정례회’를 개회했다.

시의회는 다음 달 18일까지 진행되는 이번 정례회를 통해 광명시 및 시 산하기관을 대상으로 한 ‘2026년 행정사무감사’를 실시, 올 한해 시정 운영을 점검할 계획이다.

▲18일 광명시의회 제305회 제2차 정례회 제1차 본회의가 진행 중인 모습. ⓒ광명시의회

또 내년도 예산안과 기금운용계획안을 비롯해 △2026년도 제3회 추가경정예산안 △광명시 조직관리위원회 설치 및 운영 조례안 △광명시 돌봄 통합지원에 관한 조례 일부개정조례안 등 상임위원회별로 다양한 조례안과 일반안에 대한 심사도 병행한다.

심사를 마친 조례안과 일반안 등 주요 안건은 다음 달 18일 열리는 제3차 본회의에서 최종 처리된다.

이형덕 의장은 "이번 정례회는 올 한 해 시정 운영을 되짚어보고, 내년도 예산이 시민을 위해 적정하게 편성됐는지 여부를 살펴보는 중요한 기회"라며 "한정된 재원이 시민 생활 안정과 지역 발전에 효율적으로 쓰일 수 있도록 예산안과 주요 안건을 면밀히 심사할 것"이라고 말했다.