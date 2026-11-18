▲경진원은 지난 18일 서울 대웅제약 마곡연구소에서 '2026년 K-바이오헬스 지역센터 지원사업 대웅제약 오픈이노베이션 데모데이'를 개최했다.ⓒ전북경제통상진흥원

전북경제통상진흥원(이하 경진원)은 K-바이오헬스 지역센터 지원사업 참여기업과 대형 제약사 간의 실질적인 기술협력 기회를 마련하기 위해 지난 18일 서울 대웅제약 마곡연구소에서 '2026년 K-바이오헬스 지역센터 지원사업 대웅제약 오픈이노베이션 데모데이'를 개최했다.

경진원은 19일 이번 데모데이는 지역 유망 바이오 기업에 국내 대표 제약사의 오픈이노베이션 체계를 연결하고 사업화 경로를 모색해 주기 위해 추진됐다.

이 자리에는 전북을 비롯해 원주·충북 등 지역 바이오 스타트업 11개사(바이오바이츠, ㈜레디큐어, ㈜파마로보틱스, 포도테라퓨틱스, ㈜레트리아, ㈜홉스바이오사이언스, ㈜바이오리올로직스, 셀루젠, ㈜오디에스오, 주식회사 바디콜, 주식회사 트라운드)가 참가했다고 밝혔다.

행사는 대웅제약의 오픈이노베이션 프로그램 소개를 시작으로 참가 기업별 IR 피칭이 순차적으로 이어졌다.

이후 대웅제약 담당팀과 스타트업 간 1:1 심층 밋업을 통해 세부 기술력과 사업화 가능성을 집중 논의하는 방식으로 진행됐다.

공동 연구개발(R&D), 기술검증(PoC), 투자, 사업화 지원 및 팁스(TIPS) 연계 등을 지원하는 대웅제약 오픈이노베이션 프로그램의 일환으로 열린 이번 행사에서 협력 가능성을 타진한 기업들은 향후 대웅제약의 심층 심사 과정을 거쳐 최종 협업 여부가 결정될 예정이다.

윤여봉 경진원 원장은 "이번 데모데이를 통해 지역 바이오 스타트업들이 대웅제약과 같은 대형 제약기업과 직접 소통하며 핵심 기술을 알리고 협력의 물꼬를 트는 소중한 기회를 갖게 됐다"며 "앞으로도 지역 기업이 국내외 주요 기업·기관과 실질적인 협력 관계를 구축할 수 있도록 다양한 연계 기회를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.