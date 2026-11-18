수원특례시의회는 18일 ‘제406회 제2차 정례회’를 개회했다.

시의회는 이날부터 다음 달 17일까지 진행되는 이번 회기를 통해 수원특례시와 시 산하기관 등을 대상으로 한 ‘2026년 행정사무감사’를 통해 올 한해 시정 운영을 점검할 계획이다.

▲18일 수원특례시의회 제406회 제2차 정례회 제1차 본회의가 진행 중인 모습. ⓒ수원특례시의회

이와 함께 의원발의 조례안을 비롯해 2026년도 제3회 추가경정예산안과 2027년도 본예산안 및 기금운용계획안과 변경안 등 총 40건의 안건도 심사한다.

이후 다음 달 17일 제2차 본회의에서 각 상임위원회를 통과한 안건과 예산안을 최종 의결하고, 2026년도 행정사무감사 결과보고서를 채택할 예정이다.

김미경 의장은 "이번에 진행되는 행정사무감사는 제13대 의회가 출범한 이후 진행되는 첫 행정사무감사로, 그동안 시가 추진해 온 주요 시책과 사업의 성과를 살피고, 부족한 부분을 보완해 더 나은 행정으로 나아갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "민생 안정과 지역경제 활성화 및 취약계층 보호 등 시민의 삶과 직결되는 분야에 재정과 정책적 역량을 집중하겠다"고 말했다.