2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전, 경북 안동지역 시험장 앞에는 매서운 초겨울 추위 속에서도 수험생들의 선전을 기원하는 따뜻한 응원의 손길이 이어졌다.

6년 만에 찾아온 이른바 '수능 한파'에 수험생들은 두꺼운 외투와 목도리로 몸을 감싼 채 시험장으로 향했다. 차가운 바람에 어깨를 움츠린 수험생들을 맞이한 것은 경찰과 교육 관계자, 자원봉사자들이 건네는 따뜻한 핫팩과 격려의 인사였다.

▲ 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 경북 안동지역 시험장 앞에서 자원봉사자들이 수험생들에게 핫팩과 간식을 건네며 응원하고 있다. 사진은 안동고등학교. ⓒ 프레시안(김종우)

▲ 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 경북 안동지역 시험장 앞에서 경찰과 교육 관계자, 자원봉사자들이 수험생들에게 핫팩과 간식을 건네며 응원하고 있다. 6년 만에 찾아온 '수능 한파' 속에서도 수험생들의 선전을 기원하는 따뜻한 격려가 이어졌다. 사진은 성희여자고등학교. ⓒ 프레시안(김종우)

이날 안동고등학교, 성희여자고등학교 등 지역 시험장 주변에는 이른 아침부터 수험생들을 응원하기 위해 나온 학부모와 교직원, 자원봉사자들의 발길이 이어졌다. 손에는 응원 문구가 적힌 피켓과 간식, 핫팩이 들려 있었다.

특히 시험장 입구에서는 자원봉사자들이 수험생 한 명 한 명에게 핫팩을 건네며 긴장된 마음가지 녹였다. 수험생들은 건네받은 핫팩을 손에 꼭 쥐거나 주머니에 넣으며 짧은 인사로 고마움을 전했다.

교통경찰관들도 시험장 주변 도로에서 차량 흐름을 정리하고 수험생들의 안전한 이동을 도우며, 시험장으로 향하는 차량이 접근할 때마다 교통을 통제하고 보행자의 이동을 살피는 등 수험생들이 차질 없이 시험장에 들어갈 수 있도록 현장을 지켰다.

시험장 주변에서는 "수능 대박", "너의 노력이 빛나는 날", "끝까지 응원할게" 등의 문구가 담긴 현수막과 피켓이 눈길을 끌었다.

수험생들을 태운 차량이 시험장 앞에 도착할 때마다 짧은 배웅도 이어졌다. 차에서 내려 가방을 고쳐 메고 시험장으로 발걸음을 옮기는 수험생들의 뒷모습에는 긴장감이 묻어났다. 이들을 향해 건네는 응원과 격려는 짧았지만, 그 마음만큼은 각별했다.

기상청에 따르면 이날 전국 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 3~10도로 예보됐다. 특히 경북 내륙을 비롯한 일부 지역에는 전날 밤 한파주의보가 발효되는 등 수험생들은 예년보다 매서운 추위 속에서 시험을 맞았다.

하지만 시험장 앞 풍경만큼은 추위와 달랐다. 핫팩 하나를 건네는 손길부터 교통을 통제하는 경찰관의 수신호, 수험생을 향한 자원봉사자들의 박수까지 모두가 한마음으로 수험생들의 새로운 출발을 응원했다. 차가운 공기가 감돌던 시험장 앞에서 오간 작은 핫팩 하나는 단순한 방한용품 이상의 의미를 지녔다. 지난 시간 묵묵히 준비해 온 수험생들에게 전하는 지역사회의 격려이자, 긴장된 하루를 시작하는 이들에게 건네는 따뜻한 위로였다.

한편, 이날 현재까지 시험장에서는 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 등 특이사항은 확인되지 않은 것으로 알려졌다. 다만 최종 부정행위 적발 여부는 시험 종료 후 관계 당국의 공식 집계를 통해 확인될 전망이다.