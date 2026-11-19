일본 현지 문화교류 확대…안동 전통문화 알리고 외국인 관광객 유치 기반 마련

안동의 전통음식과 하회탈춤이 일본 나고야 무대에 올라 한국 전통문화의 멋과 가치를 알렸다. 안동시와 한국정신문화재단은 지난 14일부터 15일까지 이틀간 나고야 히사야오도리 공원에서 열린 '한국페스티벌 2026 in 나고야'를 통해 안동 고유의 음식문화와 전통 공연예술을 현지 관객들에게 소개했다.

주나고야 대한민국 총영사관 개설 60주년을 기념해 마련된 이번 행사는 한국의 다양한 문화와 관광 콘텐츠를 일본 현지에 소개하고 양국 간 문화적 교류를 넓히기 위해 개최됐다.

안동시는 이번 행사에서 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록에 등재된 ‘수운잡방’에 담긴 전통음식을 앞세워 안동 종가음식의 우수성을 알리는 데 주력했다.

행사장에 마련된 시식 홍보관에서는 설월당 종가 김도은 종부가 직접 조리한 '전계아'와 안동의 대표 특산물인 마를 활용한 '서여탕'이 소개됐다. 일본 현지 방문객들은 평소 접하기 어려운 한국 전통음식을 맛보며 안동의 독특한 식문화와 조리법을 접하는 시간을 가졌다.

특히 이번 음식 홍보는 단순한 지역 특산물 소개를 넘어 조선시대부터 이어져 온 안동 종가의 음식문화를 일본 현지에 알렸다는 점에서 의미를 더했다.

축제의 또 다른 볼거리는 안동을 대표하는 전통 공연예술인 하회별신굿탈놀이였다.

김춘택 국가무형유산 보유자를 비롯한 하회별신굿탈놀이보존회 회원들은 이틀간 축제 메인 무대에 올라 한국 탈춤 특유의 해학과 풍자를 담은 공연을 펼쳤다.

유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 '한국의 탈춤'에 포함된 하회별신굿탈놀이는 안동의 역사와 공동체 문화를 담고 있는 대표적인 전통예술로, 이번 공연을 통해 일본 관객들에게 한국 탈춤의 예술적 가치를 소개했다.

안동시는 축제 참가를 계기로 일본 지방도시 및 외교기관과의 문화교류 확대에도 나섰다.

안동시와 한국정신문화재단 관계자들은 나라현 가시하라시를 방문해 축제와 전통음식, 청소년 교류 등 다양한 분야에서 협력사업을 제안했다. 이어 주나고야 대한민국 총영사관과 외교부 공공문화외교국 관계자들을 만나 향후 문화교류 활성화와 협력 방안을 논의했다.

이번 방문은 안동의 문화유산을 해외에 소개하는 데 그치지 않고 일본 현지 기관과의 지속적인 교류를 통해 관광과 문화협력으로 연결할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 주목된다.

안동시 관계자는 “이번 행사는 안동의 독창적인 음식문화와 전통 공연예술을 일본 현지에 알리는 뜻깊은 기회였다”며 “앞으로도 안동의 특색 있는 문화관광 콘텐츠를 적극 홍보하고 해외 문화교류를 확대해 외국인 관광객 유치로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

안동의 전통음식과 하회탈춤이 일본 현지에서 함께 소개되면서 지역 문화유산의 해외 홍보 가능성을 확인한 가운데, 이번 문화교류가 실질적인 관광객 유치와 지속적인 국제교류로 이어질 수 있을지 관심이 모아지고 있다.