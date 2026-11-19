2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 전남광주통합특별시에서 수험생들의 발을 동동 구르게 한 아찔한 순간이 있었지만 경찰의 신속한 도움과 성숙한 시민 의식 속에 시험이 차분하게 마무리됐다.
전남·광주경찰청에 따르면 이날 오전 수험생들의 정시 입실을 돕기 위한 지원 요청은 총 9건이 접수됐다.
광주 지역에서 경찰은 순찰차와 사이카 등을 동원해 수험생 5명을 시험장까지 이동을 도왔고, 한 수험생이 집에 두고 온 신분증을 전달하기도 했다. 전남에서는 고흥 2건, 화순 1건으로 수험생 3명의 입실을 도왔다.
특히 입실 시간을 불과 25분 남겨둔 오전 7시 44분경 동구에 사는 한 장애 여학생을 태운 택시 기사의 다급한 112 신고가 접수됐다.
늦잠을 잔 학생을 태우고 광산구 성덕고까지 약 14㎞를 가야 했지만, 출근길 정체로 제시간 도착이 불가능하다고 판단한 것이다. 신고를 접수한 경찰은 즉시 택시 기사와 연락하는 한편, 교통관제센터 모니터링을 통해 최적 경로를 파악하고 인근 순찰차와 교통사이카를 투입해 주요 교차로의 신호를 통제하는 등 입체적인 수송 작전을 펼쳐 학생을 무사히 입실시켰다.
한편 우려됐던 시험장 내 부정행위 관련 소동은 거의 없었다. 광주 지역에서는 수험생이 직접 소지한 휴대폰 알람이 울린 사례는 0건이었으며, 제출한 휴대폰 가방에서 긴급재난문자 알람이 울린 경우는 10건 미만으로 집계됐다. 전남 지역에서는 특이사항이 보고되지 않았다.
올해 수능은 AI를 활용한 신종 부정행위를 막기 위해 △매 교시 안경 확인 △초소형 카메라 탐지기 점검 △가방 복도 보관 △후드티·장신구 스티커 부착 등 한층 강화된 감독 절차가 적용됐다.
올해 전남광주 지역에서는 8개 시험지구 86개 시험장에서 총 3만 1704명의 수험생이 시험을 치르고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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