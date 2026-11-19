2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 전남광주통합특별시에서 수험생들의 발을 동동 구르게 한 아찔한 순간이 있었지만 경찰의 신속한 도움과 성숙한 시민 의식 속에 시험이 차분하게 마무리됐다.

전남·광주경찰청에 따르면 이날 오전 수험생들의 정시 입실을 돕기 위한 지원 요청은 총 9건이 접수됐다.

광주 지역에서 경찰은 순찰차와 사이카 등을 동원해 수험생 5명을 시험장까지 이동을 도왔고, 한 수험생이 집에 두고 온 신분증을 전달하기도 했다. 전남에서는 고흥 2건, 화순 1건으로 수험생 3명의 입실을 도왔다.

▲19일 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교앞에서 대동교등학교 선생님이 시험을 치르고 나오길 기원하며 수험생을 꼭 끌어 안고 있다. 2026.11.19 ⓒ프레시안(강병석)

특히 입실 시간을 불과 25분 남겨둔 오전 7시 44분경 동구에 사는 한 장애 여학생을 태운 택시 기사의 다급한 112 신고가 접수됐다.

늦잠을 잔 학생을 태우고 광산구 성덕고까지 약 14㎞를 가야 했지만, 출근길 정체로 제시간 도착이 불가능하다고 판단한 것이다. 신고를 접수한 경찰은 즉시 택시 기사와 연락하는 한편, 교통관제센터 모니터링을 통해 최적 경로를 파악하고 인근 순찰차와 교통사이카를 투입해 주요 교차로의 신호를 통제하는 등 입체적인 수송 작전을 펼쳐 학생을 무사히 입실시켰다.

한편 우려됐던 시험장 내 부정행위 관련 소동은 거의 없었다. 광주 지역에서는 수험생이 직접 소지한 휴대폰 알람이 울린 사례는 0건이었으며, 제출한 휴대폰 가방에서 긴급재난문자 알람이 울린 경우는 10건 미만으로 집계됐다. 전남 지역에서는 특이사항이 보고되지 않았다.

▲19일 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교에서 수능감독관이 수험생의 안경을 확인하고 있다.2026.11.19ⓒ전남광주통합특별시교육청

올해 수능은 AI를 활용한 신종 부정행위를 막기 위해 △매 교시 안경 확인 △초소형 카메라 탐지기 점검 △가방 복도 보관 △후드티·장신구 스티커 부착 등 한층 강화된 감독 절차가 적용됐다.

올해 전남광주 지역에서는 8개 시험지구 86개 시험장에서 총 3만 1704명의 수험생이 시험을 치르고 있다.