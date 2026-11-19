국내 대표 모터스포츠 복합시설인 인제스피디움(대표이사 이정민)이 ‘2026 대한민국 MICE 대상 시상식’ 우수 유니크 베뉴 부문에서 문화체육관광부 장관상을 수상하는 영예를 안았다.

2026 대한민국 MICE 대상은 제24회 시상식으로, 문화체육관광부와 한국관광공사가 국내 마이스 산업 발전에 기여한 기관과 개인을 선정한다.

ⓒ인제스피디움

인제스피디움은 17일 서울 코엑스 마곡 르웨스트홀에서 ‘2026 코리아 MICE 엑스포’ 개막식과 연계해 열린 시상식에서 문화체육관광부 장관상을 받았다.

모터스포츠와 숙박, 비즈니스 행사, 관광을 아우르는 차별화된 공간으로서 경쟁력을 인정받으며, 강원특별자치도를 대표하는 관광·마이스(MICE) 거점으로 입지를 다졌다.

이번 수상은 인제스피디움이 레이싱 경기를 개최하는 서킷을 넘어, 지역 고유의 매력과 특별한 경험을 제공하는 유니크 베뉴로서 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

국제 공인 서킷과 호텔·콘도, 회의·연회 시설을 한곳에 갖춘 인제스피디움은 기업 행사와 워크숍, 신차 출시 행사, 전시, 스포츠·문화 이벤트 등 다양한 수요를 수용할 수 있는 복합 공간이다.

특히 서킷을 활용한 역동적인 체험과 전 객실 서킷뷰의 숙박 시설, 인제의 자연·관광 자원을 연계할 수 있다는 점은 인제스피디움만의 강점이다.

행사 참석이 숙박과 체험, 지역 관광으로 이어지는 체류형 마이스 모델을 통해 방문객이 인제에 머물며 지역을 경험할 수 있는 접점을 넓혀가고 있다.

인제스피디움은 이러한 공간적 강점을 바탕으로 행사 유치의 효과를 지역경제로 연결하는 데 주력하고 있다.

대형 행사와 기업 행사로 유입되는 방문 수요를 지역 숙박·외식·관광 소비로 확장하고, 지역사회와 협력해 인제를 ‘행사를 위해 찾는 곳’에서 ‘머물며 즐기는 목적지’로 성장시킨다는 구상이다.

앞으로 국제 모터스포츠 대회와 글로벌 브랜드 행사 등 국제행사 유치를 확대하고, 강원의 자연과 문화, 관광 콘텐츠를 결합한 프로그램을 강화할 계획이다.

차별화된 행사 경험과 체류형 관광을 함께 제공함으로써 강원 관광·마이스 산업의 경쟁력을 높이고, 해외 방문객과 글로벌 비즈니스 수요를 지역으로 끌어오는 거점으로 성장해 나간다는 전략이다.

특히 인제스피디움은 수상으로 받게 될 상금 200만 원 전액을 인제군 내 취약계층 및 아동 보호시설에 기부할 예정이다.

이번 기부는 지역사회와 수상의 기쁨을 나누고, 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 지원을 제공하기 위해 마련됐다.

이정민 대표이사는 “이번 수상은 인제스피디움이 가진 독창적인 공간과 그 안에서 만들어 온 경험의 가치를 인정받았다는 점에서 매우 기쁘고 뜻깊다”며 “함께 노력해 온 임직원과 지역사회, 파트너 여러분께 감사드린다”고 했다.

이어 “인제스피디움의 성장이 지역경제의 활력으로 이어질 수 있도록, 더 많은 방문객이 인제에 머물고 강원의 매력을 경험하게 하겠다”며 “강원 관광·마이스 산업의 확대를 이끄는 핵심 거점으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

또한 “대형 행사와 국제행사를 적극적으로 유치해 강원도를 세계에 알리고, 해외에서도 찾아오는 관광·마이스 목적지로 성장시키는 데 힘을 보태겠다”며 “이번 수상을 새로운 도약의 계기로 삼아 대한민국 유니크 베뉴의 가능성을 넓히고, 앞으로가 더 기대되는 인제스피디움을 만들어 나가겠다”고 강조했다.

인제스피디움은 태영건설이 운영하는 국내 최초 복합 자동차 테마파크로 2013년 5월 25일 개장했으며 3908㎞ 규모 국제 규격 자동차 서킷을 비롯해 호텔 134실과 콘도 118실 등 복합레저시설을 갖췄다.

2018년 평창 동계올림픽 북한 응원단 체류, 2024년 오프로드 전용 파크 개장, 2026년 러닝 축제 개최로 자동차 경주장을 넘어 복합문화공간으로 확장해 왔다.

한편 인제스피디움은 서킷과 호텔·리조트가 결합된 유니크 베뉴의 강점을 살려, 28일 개최되는 '런 유니버스 페스티벌 2026'을 시작으로 내년에도 국제 포뮬러 대회를 비롯한 다양한 국제 모터스포츠 대회와 대형 행사를 이어갈 예정이다. 이를 통해 국내외 방문객 유치를 확대하고, 강원 관광·마이스 산업에 새로운 활력을 더할 것으로 기대된다.