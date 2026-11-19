경북지역 초등학교 1·2학년의 학급당 학생 수가 2027학년도부터 1명씩 줄어든다.

유치원 만 5세반의 최소 원아 수 기준도 낮아지고, 중학교는 학년별로 달랐던 학급편성 기준이 통일된다. 학령인구 감소와 교원 정원 감축이 이어지는 가운데 학생들의 성장 단계와 지역별 교육 여건을 고려해 학급 규모를 조정하려는 조치다.

경북교육청은 19일 이 같은 내용을 담은 '2027학년도 유·초·중학교 학급편성 지침'을 마련해 도내 교육지원청과 각급 학교에 안내했다고 밝혔다.

이번 개편에서 가장 눈에 띄는 변화는 초등학교 저학년의 학급당 학생 수 감축이다. 기초학력 형성과 생활지도가 중요한 1·2학년의 교육 여건을 개선하기 위해 동 지역은 기존 25명에서 24명으로, 읍·면 지역은 21명에서 20명으로 각각 1명씩 낮췄다.

유치원도 취학을 앞둔 만 5세 유아의 교육 내실화를 위해 학급당 원아 수 기준을 조정했다. 기존 24~26명이던 5세반 편성 기준을 23~26명으로 변경해 최소 인원을 1명 줄였다.

특히 읍·면 지역에 유치원이 한 곳만 운영되는 경우 원아가 2명 이상이면 학급을 편성할 수 있도록 했다. 농어촌 지역의 원아 수 감소로 유치원 운영이 어려워지는 상황에서도 아이들이 거주지에서 교육받을 수 있는 여건을 유지하겠다는 취지다.

중학교는 지역과 학년에 따라 다르게 적용하던 학급당 학생 수 기준을 전 학년 동일하게 조정했다. 동 지역은 27명, 읍·면 지역은 26명을 기준으로 학급을 편성하도록 해 학년별 교육과정 운영의 연속성과 학급 운영의 안정성을 높이기로 했다.

과밀학급 해소를 위한 별도 기준도 마련했다. 경북교육청은 특별수요지원 학교의 운영 기준을 정비하고, 읍·면 지역에서 전교생이 1,000명 이상인 학교는 최대 학급 수를 초과하지 않는 범위에서 학급당 학생 수를 21~25명 사이로 자율적으로 정할 수 있도록 했다.

이는 학령인구가 감소하는 상황에서도 일부 지역과 학교에 학생이 집중되는 현상을 고려한 조치로 풀이된다. 학생 수 감소에 따른 소규모 학교 운영 문제와 과밀학급 해소라는 상반된 과제를 함께 고려한 것이다.

경북교육청은 내년 1월 유치원 원아 모집과 초등학교 예비소집, 중학교 입학 배정 결과 등을 반영해 학급을 예비 편성할 계획이다. 이후 학생들의 전·출입 등 변동 사항을 종합적으로 검토해 3월 최종 학급편성을 확정한다.

다만 학급당 학생 수 기준을 낮추더라도 실제 교육 현장에서 학급 증설과 교원 배치가 얼마나 이뤄질지는 향후 학생 수 변동과 교원 정원 등 여러 여건에 따라 달라질 수 있다.

임종식 경북교육감은 "학령인구와 교원 정원이 지속적으로 감소하는 어려운 여건 속에서도 현장의 의견과 통계 분석을 바탕으로 합리적인 학급당 학생 수 기준을 마련하고자 노력했다"며 "학생들의 성장 단계에 맞는 교육을 실현해 배움이 삶으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.