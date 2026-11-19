경북교육청이 지난해 교육재정 운용 내역과 주요 투자사업 추진 현황을 공개하며 재정 운영의 투명성 강화에 나섰다.

경북교육청은 19일 '2025회계연도 결산기준 지방교육재정 공시자료'를 도교육청 누리집에 공개했다고 밝혔다.

지방교육재정 공시는 교육청의 예산과 결산, 주요 사업 추진 현황 등을 공개해 도민의 알 권리를 보장하고 교육재정이 어디에, 어떻게 사용됐는지 확인할 수 있도록 하는 제도다. 이번 공시에는 교육재정 전반을 다룬 공통공시 15개 분야 78개 항목과 경북교육청의 주요 정책사업을 소개하는 특수공시 3개 항목이 담겼다.

공통공시에는 2025회계연도 세입·세출 운용 현황과 재무제표를 비롯해 채권 관리 및 기금 현황, 공유재산과 물품 관리, 성인지 결산, 주요 투자사업 추진 실적, 지방보조금 현황 등이 포함됐다.

이를 통해 도민들은 교육청의 재정 규모와 예산 집행 내역은 물론 주요 교육사업에 투입된 재원의 운용 상황까지 살펴볼 수 있다.

특히 경북교육청은 지역 교육정책의 특성을 반영한 3개 사업을 특수공시 대상으로 선정해 별도로 공개했다. 해당 사업은 학교생활기록부 분석 시스템인 '경북진학온(ON)' 구축 사업과 경상북도교육청 인공지능(AI)교육센터 이전·건립 사업, 경북미래교육지구 사업이다.

'경북진학온(ON)'은 학생들의 학교생활기록부 분석을 지원하는 시스템 구축 사업이며, AI교육센터 이전·건립은 미래교육 환경 조성을 위한 주요 사업이다. 경북미래교육지구 사업도 지역 교육의 특성을 반영한 핵심 사업으로 공시 대상에 포함됐다.

이번 공개는 단순한 예산 집행 결과를 넘어 주요 교육정책에 투입된 재정과 사업 추진 현황을 도민들이 직접 확인할 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있다.

다만 재정공시가 실질적인 행정 투명성 강화로 이어지기 위해서는 예산 집행의 적정성과 사업별 성과에 대한 지속적인 점검도 필요할 것으로 보인다. 공시자료는 경북교육청 누리집의 '정보공개 → 교육재정정보 → 재정공시' 메뉴에서 누구나 확인할 수 있다.

임종식 경북교육감은 "지방교육재정 공시를 통해 도민들의 교육재정에 대한 관심이 높아지고, 재정 운용의 투명성도 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.