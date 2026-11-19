국내·국제선 마일리지 적립 시행…탑승 노선·클래스별 차등 적립

파라타항공이 마일리지 적립 제도를 도입하며 FSC(Full Service Carrier·대형항공사) 수준의 서비스 경쟁력 강화에 본격 나선다.

파라타항공은 17일부터 국내선과 국제선 항공편을 이용하는 고객을 대상으로 마일리지 적립 제도를 시행한다고 밝혔다.

ⓒ파라타항공

이번 제도는 파라타항공이 지향하는 FSC 수준의 고객 서비스 체계를 구축하기 위한 첫 단계로, 탑승 실적에 따른 고객 혜택을 강화하고 장기적인 고객 관계를 확대하기 위해 마련됐다.

파라타항공은 최근 첫 미주 노선인 인천~로스앤젤레스(LA) 노선의 취항 목표일을 2027년 5월 1일로 구체화하며 장거리 노선 진출 준비에 속도를 내고 있다.

이와 함께 마일리지 적립 제도를 시작으로 고객 등급제와 무료 기내 와이파이 등 FSC에 걸맞은 서비스를 순차적으로 도입해 나간다는 계획이다.

마일리지 제도는 국내선과 국제선의 노선별 운항 거리를 기준으로 기본 적립 마일리지를 설정하고, 이용 클래스에 따라 적립 혜택을 차등 적용하는 방식으로 운영된다.

국내선의 경우 김포~제주 노선은 편도 기준 276마일이 적립된다.

국제선은 노선별 거리에 따라 적립 기준을 달리하며, 비즈니스 클래스 이용 고객에게는 이코노미 클래스보다 높은 적립 혜택을 제공해 프리미엄 서비스의 경쟁력을 강화한다.

고객들은 항공편 이용 실적에 따라 마일리지를 적립하고, 향후 항공권 구매 등 다양한 서비스에 활용할 수 있게 된다.

마일리지 적립은 11월 17일 이후 발권 및 탑승을 완료한 항공권부터 적용되며, 시행일 이전 구매 항공권에 대한 소급 적립은 제공되지 않는다.

또한 기존 예약 고객의 혼선을 최소화하기 위해 적립 대상과 적용 기준을 홈페이지 등을 통해 안내할 예정이다.

적립된 마일리지를 사용하는 서비스는 2027년 4월부터 선보일 계획이다. 파라타항공은 마일리지 사용 서비스 개시에 맞춰 고객들이 적립 실적을 실질적인 혜택으로 활용할 수 있도록 관련 시스템과 운영 체계를 구축하고 있다.

이와 함께 고객 등급제 도입도 추진한다. 탑승 실적에 따른 차별화된 혜택을 제공함으로써 고객 충성도를 높이고, 지속적으로 파라타항공을 이용하는 고객에게 보다 폭넓은 서비스를 제공한다는 구상이다.

파라타항공 관계자는 19일 "마일리지 적립 제도는 고객에게 더 많은 혜택을 제공하는 동시에 파라타항공이 지향하는 FSC 서비스 체계를 구체화하는 중요한 출발점"이라며 "미주 노선 취항을 준비하는 과정에서 고객 등급제와 무료 기내 와이파이 등 다양한 서비스를 순차적으로 선보이며, 고객들이 파라타항공의 변화를 직접 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

파라타항공은 작년 7월 1호기 도입 이후 약 1년 만에 기단을 빠르게 5대까지 확대해 현재 A330 3대와 A320 2대 등 모두 5대의 항공기를 운용하고 있다.