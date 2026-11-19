삼표산업이 하이엔드 건축 현장으로 특수 콘크리트 공급을 넓히며 프리미엄 건자재 시장 공략에 속도를 내고 있다.

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)의 핵심 계열사인 삼표산업은 지난 18일 서울 장학건설 본사 대회의실에서 장학건설(대표이사 정세학)과 고기능성 특수 콘크리트 현장 적용 확대를 위한 업무협약을 했다고 19일 밝혔다.

ⓒ삼표그룹

협약식에는 박민용 삼표산업 레미콘 부문장과 이현우 장학건설 전무를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

장학건설은 에테르노 압구정·용산·장학파르크 한남 등 최고급 주거단지를 비롯해 성북동·평창동·한남동 등의 고급 단독주택, 감각적인 사옥과 문화복합시설 시공을 이어온 종합건설사다.

‘품질과 디테일에 타협 없는 하이엔드 명가’를 지향하며 프리미엄 주거 및 복합시설 분야 대표 건설사로 입지를 공고히 다지고 있다.

이번 협약은 삼표산업의 특수 콘크리트 ‘VAP(Value Added Product)’ 솔루션을 장학건설의 시공 현장에 도입해 보이지 않는 구조체 단계부터 완성도와 내구성을 확보하기 위해 마련됐다.

양사는 협약에 따라 장학건설이 시공하는 하이엔드 주거와 상업·문화시설 현장에 삼표산업의 대표 VAP 브랜드인 '블루콘(BLUECON)' 시리즈를 단계적으로 적용한다.

블루콘은 기상 악조건과 균열 같은 건설 현장의 난제를 해결하기 위해 삼표산업이 자체 개발한 특수 콘크리트 브랜드다.

삼표산업은 영하 15℃의 한파에서도 별도의 가열 보양 없이 안정적인 강도를 내는 내한 콘크리트 '블루콘 윈터(BLUECON WINTER)'와 우중 타설용 특수 콘크리트 '블루콘 레인 오케이(BLUECON Rain OK)', 저수축 콘크리트 '블루콘 플로어(BLUECON FLOOR)', 자기충전 콘크리트 '블루콘 셀프(BLUECON SELF)' 등 현장 여건에 맞는 제품군을 함께 공급할 계획이다.

삼표산업 레미콘부문은 고급 건축 시장의 요구에 부응하는 맞춤형 기술 컨설팅과 품질 관리를 밀착 지원하며 프리미엄 건자재 솔루션 공급자로서의 기술 경쟁력을 다질 방침이다.

장학건설 역시 기상 악조건에 따른 공기 지연 리스크를 줄이고 구조체 품질의 균일성을 극대화해 하이엔드 건축 시장에서의 브랜드 신뢰도를 한 차원 더 끌어올린다는 구상이다.

정수린 장학건설 개발사업부이사는 “장학건설이 짓는 프리미엄 공간의 가치는 겉으로 드러나는 아름다움뿐 아니라, 눈에 띄지 않는 구조체의 무결함과 절대적인 안전성에서 출발한다”며 “이번 삼표산업과의 협력을 통해 어떤 기후 여건 속에서도 흔들림 없는 최상의 시공 품질을 선보이며 하이엔드 건축의 새로운 기준을 제시하겠다”고 했다.

박민용 삼표산업 레미콘 부문장은 “장학건설의 프로젝트에 삼표의 VAP 기술력을 공급하게 되어 뜻깊다”며 “현장의 시공 난제를 해결하는 맞춤형 콘크리트 솔루션을 지속적으로 제공해 하이엔드 건축 현장의 품질 혁신을 함께 이끌어가겠다”고 말했다.

삼표산업은 1966년 창립해 레미콘·골재·몰탈 등 건설기초소재를 생산하는 중견기업으로, 최근 성수동 옛 레미콘 공장 부지를 업무·주거·상업·문화 공간으로 개발하는 SGL 프로젝트도 추진하고 있다.