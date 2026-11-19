신분증 놓고 온 수험생부터 시험장 착각·교통체증까지…경찰 도움으로 위기 넘겨

포항·안동·구미 등 8개 지역서 수험생 수송·편의 제공 14건…26㎞ 거리도 달려

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 경북지역 곳곳에서 시험장을 잘못 찾거나 교통체증으로 지각 위기에 놓인 수험생들을 돕기 위한 경찰의 긴급 수송 작전이 펼쳐졌다.

신분증을 집에 두고 온 수험생을 위해 경찰이 직접 주거지를 찾아가는가 하면, 시험장을 착각한 수험생을 태운 순찰차가 도심을 가로질러 달리는 등 수능 당일 아침 긴박한 상황이 이어졌다.

경북경찰청에 따르면 이날 집계한 수험생 편의 제공 사례는 포항과 구미, 경산, 안동, 영천, 김천, 칠곡 등 7개 지역에서 모두 14건이다.

특히 포항에서는 신분증을 챙기지 못한 다문화가정 수험생을 위해 경찰이 직접 나서 눈길을 끌었다.

이날 오전 7시 10분께 시험장에 도착한 한 수험생이 신분증을 가져오지 않은 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 당황한 수험생을 대신해 삼촌이 경찰에 도움을 요청했고, 포항남부경찰서 경찰관들이 즉시 움직였다.

경찰은 수험생의 주거지를 방문해 거동이 불편한 어머니를 대신해 신분증인 여권을 찾아 시험장까지 전달했다. 자칫 신분 확인 문제로 시험에 차질을 빚을 뻔했던 수험생은 경찰의 도움으로 위기를 넘겼다.

같은 날 오전 7시 20분께 포항남부 시외버스터미널 모범운전자 수송 구역에서 대기 중이던 경찰 싸이카 요원에게 한 수험생이 다급하게 도움을 요청했다. 교통혼잡으로 시험장에 늦을 것 같다는 것이었다. 경찰은 즉시 수험생의 이동을 도와 약 10㎞ 떨어진 동지여고 시험장까지 에스코트했다. 불과 5분 뒤인 오전 7시 25분께도 같은 장소에서 도움을 요청한 또 다른 수험생을 포항제철고까지 약 3㎞ 구간 에스코트했다.

구미에서는 시험장을 착각한 수험생 2명을 구미여고에서 각각 약 10㎞ 떨어진 사곡고와 구미제일고까지 순찰차로 수송했다. 또 다른 수험생도 경찰의 도움으로 15㎞ 떨어진 금오고까지 이동했다.

안동에서도 오전 7시 40분과 50분께 안동여고를 시험장으로 잘못 찾아온 수험생 2명이 경찰 순찰차를 이용해 약 2㎞ 떨어진 길원여고로 이동했다.

경산에서는 교통체증과 지각을 우려한 수험생 2명을 경찰이 각각 8.4㎞와 5㎞ 떨어진 무학고까지 수송했으며, 김천에서도 시험장을 착각한 수험생 2명이 순찰차를 타고 김천고에서 약 9.2㎞ 떨어진 중앙고로 이동했다.

칠곡에서는 오전 6시 30분께 교통이 불편한 지천면에 거주하는 수험생을 위해 경찰이 26㎞ 떨어진 북삼고까지 수송을 지원했다. 영천에서는 신분증을 가져오지 못한 수험생을 경찰이 학교 행정실로 안내해 무사히 입실하도록 도왔다.

이날 경북지역 경찰은 시험장 주변 교통관리와 긴급 수송을 병행하며 수험생들의 안전한 입실을 도왔다.

특히 6년 만에 찾아온 '수능 한파' 속에서도 시험장을 잘못 찾거나 지각 위기에 놓인 수험생들에게 경찰의 신속한 대응은 큰 힘이 됐다. 차가운 아침 공기를 가르며 달린 순찰차는 수험생들이 무사히 시험장에 도착할 수 있도록 돕는 든든한 지원군이 됐다.