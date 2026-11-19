앱 가입·인스타그램 해시태그 이벤트로 방문객 참여 확대…고객 소통 강화

강원랜드(대표이사 김도균)가 운영하는 하이원리조트가 20~22일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘2026 대한민국 관광기념품 박람회’에 참가해 브랜드 기념품과 참여형 이벤트를 선보인다.

문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관하는 이번 박람회는 전국의 다양한 관광기념품을 한자리에서 만나볼 수 있는 행사로, 관광기념품 전시·판매와 체험 프로그램 등을 통해 지역 관광의 매력을 알리는 자리다.

ⓒ강원랜드

하이원리조트는 이번 박람회에서 ‘행운상점’을 주제로 마케팅 부스를 운영한다.

기념품을 통해 하이원에서의 즐거운 여행 경험을 일상으로 연결하고, 방문객이 직접 참여하는 이벤트로 브랜드를 친근하게 전달할 계획이다.

특히 행사 기간 부스에서 경품 뽑기 이벤트를 상시 진행한다.

하이원리조트 앱에 가입하거나 인스타그램에 지정 해시태그를 포함한 게시물을 업로드한 방문객에게 이벤트 참여 기회를 제공한다.

경품은 ▲우산 ▲필링럭키파우치 ▲리유저블백 ▲2027년 달력 등으로 구성되며, 당일 준비된 경품이 모두 소진되면 해당 일자의 이벤트는 종료된다.

하이원리조트는 ‘행운상점’이라는 부스 주제에 기념품을 뽑는 즐거움을 더해 방문객의 관심과 참여를 이끌어낼 예정이다.

또한 앱 가입과 인스타그램 게시물 공유를 연계해 현장의 즐거운 경험이 온라인으로 확산되고, 행사 이후에도 고객과의 소통으로 이어질 수 있도록 할 계획이다.

이번 박람회 참가는 고객과 직접 만나는 접점을 확대하고, 하이원 브랜드 기념품에 대한 현장 반응을 살펴볼 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

하이원리조트는 방문객의 다양한 의견을 향후 기념품 기획과 고객 참여 프로그램 운영에 참고할 방침이다.

2026 대한민국 관광기념품 박람회는 동대문디자인플라자 아트홀 1·2관에서 열리며, 역대 최대 규모인 143개 기업과 기관이 참여한다.

관광기념품 전시·판매와 공모전 수상작 전시, 체험 행사 등을 무료로 관람할 수 있다.

송명오 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “이번 박람회는 하이원의 매력을 담은 기념품과 참여형 이벤트를 통해 고객에게 즐거운 경험을 전하고자 마련했다”며 “앞으로도 일상에서 하이원을 친근하게 만날 수 있는 콘텐츠를 발굴하고, 고객과 소통하는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.