경북 의성군이 대구·경북에서 처음으로 정부가 지정하는 '청년친화도시'에 선정됐다. 청년 인구 유출과 지방소멸 위기에 직면한 농촌지역에서 청년정책의 새로운 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

의성군은 지난 18일 국무조정실이 주관하고 국무총리가 지정하는 '청년친화도시'에 최종 선정됐다고 밝혔다.

청년친화도시는 청년기본법에 따라 청년의 정책 참여와 역량 강화, 삶의 질 향상을 지원하기 위해 도입된 제도로, 매년 전국에서 3개 지방자치단체를 선정해 5년간 지정·운영한다. 올해는 전국 63개 지방자치단체가 신청해 치열한 경쟁을 벌였다. 광역자치단체 추천을 거쳐 청년과 전문가로 구성된 민간 평가위원회의 서면평가와 현장 발표평가를 통해 의성군을 비롯해 전남 광양시, 강원 춘천시 등 3곳이 최종 선정됐다.

의성군이 높은 평가를 받은 배경에는 청년정책을 지속적으로 추진할 수 있는 행정·재정적 기반이 자리하고 있다.

군은 전국 82개 군 단위 지방자치단체 가운데 유일하게 청년정책 전담부서인 '청년정책과'를 운영하고 있으며, 70억 원 규모의 '의성군 청년발전기금'을 조성해 청년 지원을 위한 독자적인 재원도 마련했다.

특히 청년정책을 단순한 정착 지원에 머무르게 하지 않고 지역의 농업과 문화, 관광 등 다양한 자원을 연계한 농촌 특화형 청년친화도시 조성계획을 제시한 점이 좋은 평가로 이어졌다.

이번 지정으로 의성군은 2027년부터 5년간 청년친화도시 지위를 유지하게 된다. 초기 2년 동안 국비 5억 원을 포함한 총 10억 원의 사업비를 지원받으며, 정부의 정책자문과 컨설팅 등 행정적 지원도 받는다.

의성군은 이를 바탕으로 청년들이 농촌에서 새로운 일자리와 소득 창출 기회를 찾고 안정적으로 정착할 수 있도록 청년정책의 범위를 확대할 방침이다. 특히 민선 9기 군정 방향과 연계해 청년농부의 활동 영역을 기존 농업 생산 중심에서 콘텐츠 제작과 지역자원 활용 등으로 넓히는 데 주력할 계획이다.

농업을 기반으로 문화와 창업, 지역 콘텐츠 산업을 연결해 청년들이 지역에서 다양한 경제활동을 이어갈 수 있는 환경을 조성하겠다는 구상이다.

최유철 의성군수는 "이번 지정을 계기로 청년농부를 중심으로 농촌의 새로운 성장동력을 창출하고, 청년들이 지역에 안정적으로 정착하며 꿈을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "의성의 지역적 특성을 살린 청년정책을 통해 대한민국을 대표하는 농촌형 청년친화도시의 선도모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.