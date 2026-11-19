2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일, 경북 울진군 월계서원에서 지역 유림들이 추기제향을 봉행하며 820여년 전 과거급제의 역사를 되새기며 수험생들의 합격을 기원했다.

이날 울진읍 고성리 월계서원에서 열린 제향에는 황이주 울진군수가 참석해 지역 유림들과 함께 선현의 학문과 덕행을 기리고 수험생들의 좋은 결실을 염원했다.

특히 이번 제향은 수능 당일 봉행돼 820여년 전 선조의 과거급제 역사를 기리고, 오늘날 수험생들의 합격을 기원하는 의미를 더했다.

월계서원은 고려 희종 원년인 1205년 장양수가 과거시험에 급제하면서 받은 국보 제181호 ‘장양수 홍패’를 간직한 곳이다. 현존하는 가장 오래된 과거급제 증서로 알려져 있다.

1856년 창건된 월계사에서 출발한 월계서원은 선현을 기리는 제향과 전통문화 계승의 공간으로 이어지고 있다. 특히 이번 제향은 수능 당일 봉행돼 선조의 학문적 성취를 기리는 의미에 수험생들의 합격을 바라는 염원을 더했다.

황이주 군수는 “820여년 전 과거급제의 좋은 기운이 수험생들에게도 이어져 그동안의 노력이 값진 결실을 맺기를 바란다”고 말했다.