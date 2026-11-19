경동대학교산학협력단(단장 권오만)이 수탁 운영하는 기관 중 스물세 곳 운영자와 종사자 43명이 사회봉사 활동을 펼쳤다.

이들은 19일 메트로폴캠퍼스 호텔조리학과 실습실에서 절임배추 1000kg으로 김장김치를 담가 10리터 박스 100여 개로 포장, 양주시청 사회복지과를 통해 양주시 거주 소외계층 주민들에게 전달했다.

ⓒ경동대

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이날 김장나눔은 경동대 대학혁신지원사업 중 하나로 마련됐다.

참여 수탁기관 관계자들은 김장 담그기에 앞서, 지역사회 봉사를 통한 대학-지역 상생을 주제로 ‘2026 경동대학교 혁신나눔행복 봉사’ 행사에 참여해 사회봉사 정신을 가다듬기도 했다.

경동대 이영훈 산학부총장은 환영사에서 “수탁기관 직원들의 선량한 관리를 칭찬”하면서, “경동대는 특히 지역사회 협력을 대학의 매우 중요한 가치로 본다. 직장생활에 있어 사회적 기여와 봉사를 늘 염두에 두고 힘써달라”고 당부했다.

경동대학교 산학협력단은 2004년 1월 설립돼 연구개발·교육·산학협력과 기술이전, 지식재산권 관리, 지역산업 연계 사업을 지원한다. 최근 포천시 학대피해아동쉼터 위탁 운영과 고성 율곡작은도서관 개관을 맡았다.