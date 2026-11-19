한국전력 강원본부(본부장 이철휴)는 19일 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 춘천효자종합사회복지관에 김장김치 후원금 500만원을 전달했다고 밝혔다.

이번 후원은 고물가와 경제적 어려움 등으로 직접 김장을 담그기 힘든 이웃들의 식생활 부담을 덜어주기 위해 기획됐다.

ⓒ한국전력 강원본부

전달된 후원금 500만원은 김장김치 약 1300kg을 구입하는 데 전액 사용되며, 춘천효자종합사회복지관 무료급식 이용 어르신 100명과 저소득 독거주민 100세대에게 지원될 예정이다.

한국전력 강원본부는 지난해 11월 27일 춘천효자종합사회복지관에서 노사 합동으로 약 1000kg의 김장 김치를 담가 춘천 무료 급식 이용 어르신 90명과 독거노인·저소득층 60세대에 지원한 바 있다.

이철휴 강원본부장은 “추운 겨울을 앞둔 지역 어르신들과 이웃들이 건강하고 따뜻한 겨울을 보내시는 데 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 살피는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.