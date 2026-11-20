▲보령시 대천천에서 천연기념물 제330호인 수달 한쌍이 먹이 활동을 하고 있다 ⓒ보령시지속가능발전협의회

충남 보령 도심을 가로지르는 대천천에서 멸종위기 야생생물 1급인 수달 한 쌍이 처음으로 포착됐다.

보령시지속가능발전협의회는 최근 대천천 하류에서 천연기념물 제330호인 수달 성체 두 마리가 함께 먹이활동을 하는 모습을 확인했다고 20일 밝혔다.

그동안 대천천 일대에서는 수달의 배설물과 발자국 등 서식 흔적이 간헐적으로 발견됐지만, 성체 한 쌍이 함께 움직이며 사냥하는 모습이 직접 관찰된 것은 이번이 처음이다.

수달은 하천 먹이사슬의 최상위 포식자로 수질과 먹이자원, 서식환경의 건강성을 가늠하는 대표적인 지표종이다.

세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서도 위기근접종(NT)으로 분류돼 있다.

협의회는 이번 발견이 대천천 하류에 수달의 먹이인 어류와 은신처 등 서식에 필요한 환경이 유지되고 있음을 보여주는 의미 있는 사례로 평가했다.

이번 관찰은 지난 2021년부터 이어온 대천천 생물다양성 조사 과정에서 이뤄졌다.

협의회는 매년 하천 생태계를 조사하며 야생생물의 서식 현황과 환경 변화를 기록해 왔다.

앞서 2023년에는 겨울철새인 큰고니 한 쌍을 확인했으며, 지난해에는 멸종위기 야생생물 1급인 저어새 성체 23마리를 관찰했다.

협의회는 조류에 이어 수달까지 확인되면서 대천천의 생태적 가치와 서식지 보전 필요성이 더욱 커졌다고 설명했다.

신광수 보령시지속가능발전협의회 대표회장은 “수달 한 쌍이 포착된 것은 대천천 하류의 수질과 먹이자원, 서식환경이 양호하게 유지되고 있음을 보여주는 뜻 깊은 결과”라고 말했다.