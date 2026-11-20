정동영 통일부 장관이 미셸 박 스틸 주한미국대사와 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관을 연이어 만난다. 야당을 중심으로 정 장관의 구성 핵 시설 발언 때문에 한미 동맹이 흔들렸다는 주장이 제기되는 가운데, 이번 만남으로 한미 동맹에 대한 일각의 우려가 일정 부분 해소될 수 있을지 주목된다.

20일 통일부는 이날 오전 미셸 대사가 정부서울청사에 방문해 정 장관과 면담을 가질 예정이라고 밝혔다. 지난 7월 30일 미셸 대사가 한국에 부임한지 약 4개월 만이다.

미셸 대사는 부임 이후인 지난 8월 4일 조현 외교부 장관을, 9월 3일에는 안규백 당시 국방부 장관과 면담을 가진 바 있다. 또 9월 23일에는 강신철 신임 국방부 장관과도 면담을 가졌는데 정 장관과는 만나지 않으면서 미측이 정 장관에 대한 불만을 우회적으로 표시하는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

특히 정 장관이 지난 3월 6일 외교통일위원회에서 북한의 구성 지역에 핵 시설이 있다고 밝힌 것을 이유로 한미 간 정보 공유가 중단됐다는 언론 보도가 나오면서 정 장관이 한미 동맹에 균열을 내고 있는 것 아니냐는 비판이 야당을 중심으로 제기되기도 했다.

여기에 지난달 이종석 국가정보원장이 올해 초 미 전쟁부 산하 정보기관인 '국가지리정보국'(NGA)을 방문하려 했으나 미국 정부가 허용하지 않았다는 <조선일보>의 보도가 나오면서 미국이 정 장관과 이 원장 등 소위 '자주파'로 불리는 정부 인사들을 불편해하고 있는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

이에 야당인 국민의힘에서는 정 장관과 이 원장을 경질해야 한다는 목소리가 나왔다. 장동혁 국민의힘 대표는 지난 10월 11일 사회관계망서비스(SNS)인 '페이스북' 본인 계정에서 "한미동맹이 오해 수준을 넘어 파탄으로 가고 있다. 핵심에 정 장관과 이 국정원장이 있다"라며 "정동영과 이종석을 즉각 해임해야 한다"라고 주장한 바 있다.

하지만 정 장관이 이날 미셸 대사와 면담을 갖고 한 때 껄끄러웠던 제이비어 브런슨 사령관과도 만남이 예정되면서 야당을 중심으로 한 이같은 공세도 다소 힘을 잃을 것으로 전망된다.

정 장관은 취임 직후 유엔군사령부가 유흥식 추기경의 판문점 출입을 허가하지 않았다면서 유엔사와 각을 세웠다. 그는 지난해 7월 28일 "2주 전에 유흥식 추기경을 만났는데 바티칸에서 온 사제와 같이 판문점에 방문하고 싶다고 해서 통일부를 통해 유엔사에 요청했는데 거절당했다"라며 "(유 추기경이) 이거는 영토 주권을 가진 나라로서 있을 수 없는 일이라고 말씀하셨다. 저도 그렇게 생각한다"라고 말했다.

이후 그해 12월 3일 정 장관은 국회에서 열린 'DMZ 보존과 평화적 이용에 관한 법률' 입법 공청회의 축사를 통해 "얼마 전에도 국가안보실 1차장이 백마고지 유해 발굴 현장에 가는 걸 불허당했다"며 DMZ 지역의 출입 허가 여부가 유엔사에 따라 결정되는 데 대한 문제를 제기했다.

이에 대해 유엔사는 지난해 12월 16일 '유엔군사령부 군사정전위원회(UNCMAC)의 권한과 절차에 관한 성명'이라는 제목의 보도자료를 통해 판문점을 비롯한 DMZ의 출입은 유엔사의 권한임을 분명히 했고, 양측 간 긴장이 높아졌다.

그러던 중 지난 7월 27일 통일부는 '제2차 접경지역 평화안전 연석회의'에서 'DMZ의 평화적 이용과 접경 지역 평화 안전 관련 국정과제 추진에 기여'했다면서 이성빈 유엔군사령부 군사정전위원회 소령에게 표창장을 수여했다. 이에 유엔사도 감사의 뜻을 표하며 갈등이 다소 봉합되는 듯한 모습을 보였다.

그런 와중에 정 장관이 판문점에 방문하고 브런슨 사령관과 면담을 계획하면서 양측 간 긴장도 일정 부분 해소되는 국면에 진입할 것으로 보인다. 통일부에 따르면 통일부 장관의 판문점 방문에 주한미군사령관이 함께하는 것은 전례가 없는 것으로 전해졌다.