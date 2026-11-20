지난주 11월 11일 수요일 늦은 밤, 이스라엘 F-16 전투기가 가자지구 칸유니스에 있는 나세르 의료단지를 폭격하여 의사와 환자를 포함해 여섯 명이 죽고 수십 명이 다쳤다. 숨진 의사는 리즈크 아부 샤이라 의사로서 병원 수술실에서 수술 환자를 돌보던 중 환자와 함께 죽었다. 수술을 기다리던 또다른 13살 소년도 폭격으로 죽었다.

이스라엘과 하마스가 휴전에 합의하여 휴전이 발효된 뒤에도 이스라엘이 휴전을 위반하며 벌이는 공격은 거의 날마다 이어지고 있고, 병원과 의료진에 대한 공격도 예외가 아니다. 휴전 발효일인 2025년 10월 10일부터 2026년 9월 30일까지 가자지구에서 이스라엘은 157건의 의료 분야 공격을 저질렀다. 10월에 들어서도 6일 알시파 병원 인근을 공습하여 팔레스타인인 1명이 죽었고, 10월 7일에는 카말 아드완 병원 인근을 포격하여 민방위 구급대원 한 명이 죽었다.

▲11월 11일 나세르 병원 폭격으로 살해된 의사 리즈크 아부 샤이라는 올해 개봉한 다큐멘터리 영화 <American Doctor>에 출연하기도 했다. 이스라엘의 가자 집단학살 동안 가자지구에서 부상자들을 치료한 미국인 의사 세 명의 활동을 담은 작품이다. American Doctor(© 2026 Watermelon Pictures) – 공식 예고편 갈무리

휴전이든 전쟁이든, 군대가 민간 의료시설과 의료인을 공격하는 행위는 전쟁범죄다. 2023년 10월 7일부터 올해 11월까지 가자지구에서 이스라엘의 의료 분야 공격은 2412건에 이른다.

세계보건기구(WHO)의 2026년 10월 보고에 따르면, 가자 집단학살 이후 가자지구 병원 35곳이 모두 피해를 입었고, 7곳은 완전히 파괴되었으며 10곳은 운영이 불가능하여 남은 18곳만 부분적으로 운영하고 있다. 2026년 11월 12일 가자 보건부 발표에 따르면, 2023년 10월 7일 이후 가자지구에서 의료 종사자 1725명이 죽었으며, 여기에는 의사 155명이 포함된다. 또한, 카말 아드완 병원장인 후삼 아부 사피아 박사를 비롯해 가자 출신 의사 최소 14명이 이스라엘 교도소나 구금시설에 기소나 재판 없이 장기간 구금되어 있다. 최근 이스라엘 대법원은 이들의 석방을 요구하는 청원을 또다시 기각했다.

이스라엘의 지속적인 의료시설과 의료인 공격으로 가자지구는 의료 인력과 설비가 부족하여 의료 서비스가 제대로 제공되지 못하고 있다. 중환자와 만성질환자, 임산부 등에 대한 수술이나 검사, 진료가 제때 충분하게 제공되지 않아서 사망률이 높아지고 있으며, 이스라엘은 의료물자 반입을 봉쇄하고 제한하여 병원 운영이 제약을 받고 있다.

이스라엘은 휴전에 아랑곳하지 않고 가자지구를 공격하고 있다. 휴전 이후 약 1년이 지난 11월 6일까지 이스라엘은 6천 건 이상 휴전을 위반하며 공격했으며, 그 결과 2025년 10월 10일 이후 팔레스타인인 1602명이 목숨을 잃었다. 이중 어린이가 360명 이상이며, 대다수는 민간인들이었다. 부상을 당했다가 열악한 의료 환경으로 이후에 사망하는 사례도 흔하다. 4살 소년 오사마 아흐마드 아베드는 이스라엘의 공격으로 부상을 당한 지 3주 뒤인 10월 13일에 사망했다.

▲10월 30일, 야멘 사크르(8)가 가자지구 칸유니스 남쪽에서 이스라엘군 총에 맞은 뒤 부상으로 사망했다. ⓒ타임스오브가자 갈무리

이스라엘군의 공격은 피란민 대피소와 거주 공간, 학교, 거리를 가리지 않는다. 6살 미스크 알달루는 10월 18일 가족의 천막 안에서 자던 중 이스라엘군 총에 맞아 숨졌으며, 7살 주리 알수피는 10월 26일 새벽 가족의 천막 안에 있다가 이스라엘군의 공격으로 죽었다. 10월 17일에는 14살 소년이 학습센터에서 집으로 돌아가던 중 드론 공습으로 죽었다. 11월 13일에는 이스라엘 드론이 가자 중부 데이르 알발라의 주거단지 안뜰에 폭탄을 떨어뜨려 여러 명이 부상을 당한 뒤 대피할 때 이스라엘군이 또다시 포격하여 아버지(38)와 아들(12)을 포함한 세 명이 숨졌다.

10월 한 달 동안 가자지구에서 팔레스타인인 143명이 목숨을 잃었으며, 이런 상황이 11월에도 이어지고 있다. 이스라엘은 휴전 합의로 정한 노란선 표식을 계속해서 이동시켜 주민들을 군사작전 위험에 빠뜨리고 다시 피란하게 만들고 있다. 이스라엘은 가자지구를 여전히 봉쇄하고, 의약품, 의료장비, 검사 소모품 반입을 제한하여 병원 의료체계가 무너지고 환자들이 의료 서비스를 받지 못하게 만들고 있다. 이스라엘은 조립식 대피소, 천막, 방수포를 비롯한 구호물자와 자재를 가자 국경에서 막고 있어서 가자 주민들은 낡고 망가진 천막에서 지내고 있다. 이로 인해 또다시 겨울 추위와 비가 가자지구 피란민들의 생존을 위협하고 있다. 연료와 장비, 부품, 자재 반입도 제한하여 병원, 빗물 저수지나 펌프장, 구조차량 운영이 어려운 형편이다. 이스라엘이 농지와 관련 시설을 파괴한 상황에서 식량 지원도 제한하고 있어서 기근 위험이 여전하다.

11월 12일 생후 9개월 아이가 가족의 천막 안에서 저체온증으로 사망했는데 이는 이스라엘이 물자와 생필품 반입을 막아서 일어난 결과이다. 지난 3년의 겨울 동안, 이스라엘의 봉쇄와 박탈 조치로 빗물과 하수, 바람, 추위 같은 날씨 조건도 가자지구 팔레스타인인들에게 삶을 위협하는 무기가 되어 왔다. 이스라엘이 봉쇄와 제한을 풀지 않는 한, 이번 겨울에도 수많은 피해가 생길 수 있다고 여러 단체에서 경고하고 있다.

2026년 10월 27일 유엔 독립 조사회원회가 자세히 밝혔듯이, 이스라엘은 가자에서 집단학살을 지속하고 있고 서안지구에서 반인도적 범죄를 저지르고 있다. 유엔 보고서에 따르면 이스라엘은 팔레스타인 전역에서 학살, 박해, 고문, 강간, 성폭력을 포함한 전쟁범죄와 반인도적 범죄를 저질러왔다.

이스라엘은 군사 무기뿐만 아니라 민간 무역 상품들을 수입하여 팔레스타인인들을 집단학살하고 인종청소하는 도구로 이용하고 있다. 이스라엘은 세계적인 개 수출국 네덜란드를 비롯한 유럽에서 수입한 개를 팔레스타인인들을 고문하고 공격, 위협하는 데 사용한다. 또한, 미국 캐터필러사와 한국 HD현대에서 수입하는 굴착기와 불도저를 팔레스타인인들의 주택과 건물을 불법 철거하고, 농경지를 파괴하며 올리브나무를 뽑아내고, 도로와 기반시설을 파괴하는 데 사용한다. 민간용 드론, 농업용 제초제, CCTV, 대형 건설장비도 팔레스타인인들을 공격하고 불법 정착촌을 건설하는 데 사용하고 있다.

▲2026년 7월, 이스라엘이 서안지구 헤브론 남쪽에 있는 마사페르 야타에서 현대 굴착기를 이용하여 팔레스타인 가족의 집을 부수고 있다. ⓒ타임스오브가자 갈무리

집단학살 국가인 이스라엘과 어떠한 형태의 무역이나 민간 교류도 이스라엘의 전쟁범죄와 반인도적 범죄에 힘을 실어주는 행위다. 이스라엘 정부만이 아니라 대학과 같은 교육기관도 이스라엘 군대가 가자지구와 서안지구에서 저지르는 범죄와 긴밀히 연결되어 있다. 무역, 학술, 종교, 관광 등 모든 영역에서 이스라엘과 관계를 끊어야 하며, 그러지 않을 경우 이스라엘의 전쟁범죄에 공모하고 있다는 비판을 피할 수 없다.