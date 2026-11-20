2026년 11월 19일, 중국 선전에서 시진핑·트럼프·푸틴 세 정상이 마주 앉았다. 3국 최고지도자가 한자리에 모인 것은 역사상 처음이다. 그러나 이번 회담의 역사적 의미는 세 정상이 처음 만났다는 사실에 있지 않다. 미국이 주도해 온 국제질서가 흔들리는 가운데, 그 질서를 유지하려는 국가와 바꾸려는 국가들이 새로운 공존의 규칙을 모색하기 시작했다는데 있다.

선전 회담은 새로운 국제질서의 탄생을 선언한 자리가 아니다. 오히려 낡은 질서는 균열하고 있지만 새로운 질서는 아직 형성되지 못한 과도기의 불안정성을 보여준 사건이다. 세 강대국은 서로를 필요로 하지만 신뢰하지 않고, 협력을 말하면서도 경쟁을 포기하지 않는다. 이번 회담은 바로 그 모순이 외교적 형식으로 표현된 무대였다.

패권국 미국, 질서의 관리자에서 거래의 당사자로

이번 회담에서 가장 주목해야 할 변화는 미국의 위치다. 냉전 종식 이후 미국은 자신을 단순한 강대국이 아니라 국제질서의 설계자이자 관리자라고 인식해 왔다. 자유무역과 다자주의, 동맹과 국제제도는 미국의 패권을 유지하는 수단인 동시에 그 패권에 정당성을 부여하는 장치였다. 미국은 자신이 만든 규칙을 통해 세계를 이끌었고, 동맹국들은 그 질서 안에서 안보와 번영을 추구했다.

그러나 트럼프의 미국은 다르다. 미국 우선주의는 기존 국제질서의 유지보다 미국이 당장 얻을 수 있는 이익을 앞세운다. 동맹은 공동의 가치를 실현하는 제도라기보다 비용과 편익을 계산하는 거래의 대상이 되었고, 다자주의는 미국의 행동을 제약하는 부담으로 인식되기 시작했다.

이것은 단순한 외교 노선의 변화가 아니다. 국제질서의 최대 수혜자이자 구축자였던 미국이 스스로 그 질서의 규범적 기반을 약화시키는 역설이다.

트럼프가 선전에서 시진핑과 푸틴을 만난 것은 미국의 패권 포기를 의미하지 않는다. 오히려 기존의 우위를 유지하기 위해 경쟁국과 직접 거래할 필요가 커졌음을 보여준다. 우크라이나 전쟁, 중동의 불안정, 핵군비 경쟁, 대중국 기술경쟁을 동시에 감당하기에는 미국의 전략적 부담이 지나치게 커졌다.

물론 미국이 여전히 막강한 힘을 보유하고 있다는 점을 부인하기 어렵다. 그러나 힘의 우위가 곧 질서의 지배를 보장하던 시대는 지나가고 있다. 선전에서 트럼프는 국제질서의 심판자가 아니라, 그 질서를 둘러싼 협상의 한 당사자로 앉았을 뿐이다.

중국, 질서의 참여자에서 공동 설계자로

반면 중국은 이번 회담을 통해 자신이 오랫동안 추구해 온 외교적 목표에 한 걸음 다가섰다. 개혁개방 이후 중국의 발전은 미국 중심 국제경제질서에 대한 적극적인 편입을 통해 이루어졌다. 그러나 경제력과 기술력이 성장하면서 중국은 기존 질서의 규칙을 수용하는 데 머물지 않고 그 규칙을 바꾸려 하기 시작했다.

시진핑이 선전에서 제시한 상호존중, 평화공존, 협력공영, 대화협상이라는 네 가지 원칙은 이러한 중국의 전략적 지향을 집약한다. 특히 핵심이익과 체제 선택의 상호존중은 중국이 미국에 지속적으로 요구해 온 대국관계의 기본 조건이다.

여기서 주목할 것은 중국이 미국을 즉각 대체하는 새로운 패권국을 자처하기보다, 미국이 중국의 핵심이익을 인정하고 국제질서의 운영에서 중국을 동등한 협상 상대로 대우하도록 만드는 데 중점을 두고 있다는 점이다. 중국이 원하는 것은 미국 없는 세계가 아니라, 미국이 더 이상 혼자 규칙을 결정할 수 없는 세계로 보는 것이 더 타당하다.

선전은 이러한 중국의 구상을 상징적으로 보여주었다. 미국과 러시아의 정상을 자국으로 불러들여 세계평화와 전략적 안정을 논의한 중국은 더이상 국제질서의 수동적 참여자가 아니라 강대국관계의 조정자라는 이미지를 부각했다.

중국의 구상에도 모순은 있다. 주권평등과 내정불간섭을 강조하면서도 강대국의 핵심이익을 국제질서의 우선 원칙으로 내세울 경우, 그 사이에 놓인 중소국의 자율성은 위축될 수 있다. 중국이 주장하는 다극화가 진정한 다자주의로 발전할지, 아니면 강대국들의 세력권을 상호 인정하는 새로운 강대국정치로 귀결될지는 아직 미지수다.

러시아, 고립을 돌파하려는 군사강대국

러시아의 계산은 중국이나 미국과 또 다르다. 우크라이나 전쟁 이후 러시아는 서방의 제재와 외교적 고립에 직면해왔다. 그러나 핵전력과 군사력, 에너지 자원을 보유한 러시아를 국제안보 질서에서 완전히 배제하는 것은 현실적으로 불가능하다.

푸틴에게 선전 회담은 바로 이 사실을 확인하는 무대였다. 러시아는 서방과의 갈등에도 불구하고 미국·중국과 함께 세계질서의 핵심 문제를 논의할 수 있는 국가임을 보여주려 했다. 러시아가 추구하는 것은 냉전시대 소련의 지위를 그대로 복원하는 것이 아니다. 미국 중심의 유럽 안보질서를 수정하고, 자국의 안보적 이해와 세력권을 인정받으려는 것이다.

하지만 러시아의 힘에는 구조적 한계가 있다. 핵전력에서는 미국과 대등한 지위를 주장할 수 있지만, 경제력과 기술력에서는 미국과 중국에 크게 뒤처진다. 중국과의 협력은 러시아의 전략적 생존에 중요해졌지만, 그만큼 대중국 의존이라는 새로운 제약도 커지고 있다.

따라서 선전에서 확인된 것은 미중러의 실질적 대등성이 아니라 서로 다른 종류의 힘과 취약성을 가진 세 강대국이 각자의 필요에 따라 협상에 나섰다는 사실이다.

새로운 얄타인가, 불안정한 삼각공존인가

일각에서는 이번 회담을 1945년 얄타회담에 비유한다. 그러나 이 비유는 역사적 상징성에 비해 분석적 설명력은 제한적이다.

얄타의 세 강대국은 공동의 적을 상대로 전쟁을 수행한 승전국들이었다. 반면 오늘의 미·중·러는 공동의 적도, 공유된 세계질서의 청사진도 갖고 있지 않다. 미국은 기존 패권의 유지를, 중국은 질서의 재편을, 러시아는 서방 중심 안보질서의 수정을 추구한다. 세 나라가 합의할 수 있는 것은 서로의 충돌을 방지해야 한다는 필요성이지, 세계를 어떤 원칙으로 운영할 것인가에 관한 완성된 구상은 아니다.

이번 회담에서 핵위험 관리, 에너지 안정, 대화 채널 유지 등이 논의된 것은 의미가 있다. 그러나 우크라이나 전쟁과 대만 문제, 중동질서, 기술패권 경쟁을 둘러싼 근본적인 이해충돌은 그대로 남아 있다. 이번 회담을 새로운 3국 협조체제의 출범이라기보다 '경쟁의 제도화'를 향한 첫 번째 정치적 실험으로 평가하는 이유다. 상대를 제거하거나 굴복시킬 수 없다는 현실을 인정하면서도 경쟁을 지속하기 위해 최소한의 공존 규칙을 마련하려는 시도라는 뜻이다.

여기에는 역설이 있다. 강대국 사이의 대화가 늘어난다고 국제질서가 반드시 더 평화로워지는 것은 아니다. 대국 간 직접 거래가 확대될수록 그 과정에서 배제되는 중소국의 불안도 커질 수 있기 때문이다. 강대국의 화해가 약소국의 희생을 전제로 한다면 그것은 평화가 아니라 세력권의 재분할일 뿐이다.

APEC의 역설, 다자주의의 무대에 돌아온 강대국정치

이번 회담이 APEC을 계기로 이루어졌다는 사실도 중요하다. APEC은 본래 개방적 지역주의와 경제협력을 지향하는 다자협력체다. 회원국의 규모나 체제 차이에도 불구하고 자발적 협력과 점진적 합의를 통해 공동의 번영을 추구해 왔다.

그런데 이번 선전에서는 지역경제 협력의 무대가 미중러 강대국정치의 중심 무대로 바뀌었다. 이는 APEC의 외교적 위상을 높이는 동시에 그 본래 취지를 약화시킬 위험도 내포한다. 특히 동남아시아와 태평양의 중소국들에게 APEC은 강대국의 선택을 수동적으로 받아들이는 공간이 아니라 외교적 선택지를 확대하는 플랫폼이어야 한다.

오늘날 캐나다와 동남아 국가들이 경제협력의 다변화와 전략적 자율성을 강조하는 이유도 여기에 있다. 미국과 중국 가운데 어느 한쪽을 선택하는 것보다 양쪽 모두와 관계를 유지하면서 자국의 정책 공간을 확보하는 것이 중요해졌기 때문이다.

이 점에서 이번 선전 회담은 두 가지 상반된 질서의 가능성을 동시에 보여준다. 하나는 강대국들이 상호 이해를 조정하는 배타적 협조체제이고, 다른 하나는 강대국의 경쟁을 관리하면서 중소국의 참여와 자율성을 보장하는 포용적 다자질서다. 앞으로의 국제질서가 어느 방향으로 발전할지는 아직 결정되지 않았다.

한반도, 강대국 간 거래의 대상이 될 것인가

한국에 이번 회담이 던지는 질문은 더욱 직접적이다. 미국과 중국, 러시아는 모두 한반도 안보에 결정적인 영향을 미치는 국가들이다. 특히 북한의 핵무력 고도화와 북러 군사협력, 북중관계의 재조정이 진행되는 상황에서 세 강대국의 전략적 협의는 한반도의 미래와 분리될 수 없다.

문제는 한반도 문제가 이들 국가의 우선적인 협상 의제가 아닐 수 있다는 점이다. 미국에는 핵군축과 대중국 경쟁이, 중국에는 대만과 전략적 안정이, 러시아에는 우크라이나 전쟁과 서방 제재가 더 절박한 문제다.

이러한 상황에서 한반도 문제는 독립된 평화 의제가 아니라 다른 전략적 현안과 연계된 협상 카드로 취급될 위험이 있다.

한국 외교가 경계해야 할 것은 강대국의 대화가 아니라 그 대화에서 한국의 이해가 충분히 반영되지 않는 상황이다.

한미동맹은 여전히 중요한 안보 기반이다. 그러나 동맹의 강화만으로 한반도 문제에 대한 한국의 주도권이 자동으로 확보되는 것은 아니다. 중국과의 전략적 소통, 러시아와의 외교적 접촉, 남북관계의 복원, 역내 다자협력의 활용이 함께 이루어져야 한다.

무엇보다 강대국 사이에서 선택을 강요받는 외교를 넘어, 강대국들이 한국의 선택을 고려하도록 만드는 외교가 필요하다. 이것이 선전 이후 한국 외교가 마주한 과제다.

선전 이후, 세계는 어디로 가는가

시진핑은 이번 3국회담에서 “대국이 화합하면 세계가 평안하고, 대국이 다투면 세계가 혼란스럽다”고 말했다. 강대국 간 충돌이 세계평화를 위협한다는 점에서 틀린 말은 아니다. 그러나 나는 이 명제에 한 가지 조건을 덧붙이고 싶다. 강대국이 화합하더라도 그 화합이 다른 나라의 주권과 자율성을 희생시킨다면 세계는 결코 평안할 수 없다는 점이다.

선전 회담은 미국 패권의 종말도, 중국 중심 질서의 출범도, 러시아의 완전한 복권도 의미하지 않는다. 그것은 단일 패권의 질서가 약화되는 가운데 서로 다른 강대국들이 새로운 관계의 규칙을 탐색하기 시작했음을 보여준다.

향후 세계정치는 협력과 경쟁이 교차하는 불안정한 다극화의 길을 걸을 가능성이 크다. 강대국들은 핵전쟁과 전면적 충돌을 피하기 위해 대화하겠지만, 경제와 기술, 군사와 지정학의 영역에서는 치열한 경쟁을 계속할 것이다.

그 과정에서 중요한 것은 누가 새로운 패권국이 되는가가 아니다. 경쟁을 관리하는 규칙이 얼마나 공정하고 포용적인가, 강대국의 이해뿐 아니라 중소국의 권리와 선택이 얼마나 존중받는가 하는 문제다. 별다른 성과는 없었다 하더라도 선전 회담의 역사적 의미는 바로 여기서 찾을 수 있다. 미국이 더 이상 혼자 세계를 지배하기 어렵다는 사실과, 중국과 러시아 역시 미국을 배제한 채 새로운 질서를 만들 수 없다는 현실이 동시에 확인된 것이다.

세 강대국은 마침내 하나의 테이블에 앉았다. 그러나 그들이 세계의 운명을 결정할 권리까지 독점한 것은 아니다. 선전에서 시작된 것은 새로운 세계질서의 완성이 아니라, 세계질서를 누가, 어떤 원칙으로, 누구와 함께 만들어갈 것인가를 둘러싼 새로운 투쟁이다.

그리고 그 투쟁의 미래를 결정할 주체는 세 강대국만이 아니다. 그들 사이에서 자율성과 존엄을 지키려는 수많은 국가와 시민들 역시 새로운 질서의 주인공이어야 한다.