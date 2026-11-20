아세안-APEC 다자외교차 중국·필리핀 순방을 마친 이재명 대통령이 이른바 '제2의 얄타회담'이라는 우려가 나왔던 미중러 정상회담과 관련해 "대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여 년 전의 약소국가가 아니다"라고 언급해 눈길을 끌었다.

이 대통령은 20일 청와대에서 주재한 수석·보좌관 회의에서 "이번 APEC 정상회의 기간에 사상 최초로 미중러 3국 정상회담이 개최됐다"며, 이번 미중러 회담을 1945년 얄타회담에 비기는 국내외 여론을 의식한 듯 이같이 말했다.

이 대통령은 "(한국은) 세계인이 환호하는 문화와 선진 경제, 세계 5위의 군사력과 막강한 방위산업에 기반한 자력 방위 역량을 자랑하는 선도국가"라며 "정부는 어떤 대외환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고, 국익을 수호하며, 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어 나가겠다"고 강조했다.

이 대통령은 특히 미중러 회담 직전 3국 정상과의 개별 접촉을 잇달아 가진 데 대해 "선전에서 미·중·러를 상대로 선제적이고 능동적인 외교 활동을 전개했다"고 자평했다.

이 대통령은 이번 순방 일정 도중 시진핑 중국 국가주석과 37분간 정상회담을, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만찬장에서 10여분간 약식회담을 갖고, 도널드 트럼프 미국 대통령과는 만찬장에서 두 차례 만나 짧게 대화를 나눴다.

이 대통령은 "국제정세 변화가 야기할 파장을 면밀하게 사전 분석하고 모든 가능성에 철저히 대비해 나가야겠다"며 "특히 한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아나가야 한다"고 했다.

그러면서 "사소한 정치적·사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 우를 범해서는 안 된다"고 야당을 에둘러 겨냥했다.

이 대통령은 이번 순방의 구체적 성과에 대해서는 "아태 지역 국가들과 인공지능, 공급망, 초국가범죄 대응 등 다방면에 걸친 협력 관계를 공고하게 만들었다"며 특히 "한중 FTA 서비스·투자 분야 후속 협상 타결도 매우 중요한 성과"라고 언급했다.

한편 이 대통령은 수출 1조 달러 돌파와 관련 "수출대국으로 불리는 일본은 물론 산업혁명의 문을 열어젖힌 영국조차도 못 이룬 위업을 우리 손으로 달성했다"고 의미를 강조하면서도 "기록적인 수출과 경제성장률에도 불구하고 그 온기를 체감하기 어렵다는 국민들이 계신다"며 '포용 성장' 기조를 강조했다.

이 대통령은 "첨단산업의 경쟁력을 누구도 대체할 수 없는 수준으로 고도화하고, 전통 산업의 혁신도 끊임없이 이어가야겠다"며 "아울러 국민 생활비 절감 프로젝트 등 체감되는 민생 개선과 내수 산업 활성화에도 총력을 기울여야겠다. 올해 남은 기간은 이러한 대책 수립·시행에 정부 역량을 총집중하자"고 지시했다.