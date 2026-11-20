오세훈 서울시장이 20일 장동혁 대표와 함께한 자리에서 보수정치권 내부의 갈등과 당내 화합 필요성을 강조해 눈길을 끌었다. 친한동훈계를 겨냥한 장 대표의 '조작 징계' 의혹 등으로 내홍이 불거진 가운데다.

오 시장은 이날 국립서울현충원에서 열린 고(故) 김영삼 전 대통령 서거 11주기 추모식에 참석해 "1990년 3당 합당은 보수 내 서로 다른 생각을 가진 이들이 갈등과 대립을 넘어, 국가의 미래를 위해 하나로 뭉친 역사적 결단이었다"며 "분열보다 통합을 통해 더 큰 미래를 열고자 했던 그 결단에서 오늘 우리가 되새겨야 할 'YS 정신'을 본다"고 말했다.

오 시장은 "지금 우리 정치는 끝없는 갈등과 분열로 국민께 깊은 우려를 안겨드리고 있다"며 "통합의 힘으로 국가 발전을 이끌어왔던 보수 정치가 오히려 갈등과 반목을 거듭하고 있다는 점에서 더욱 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다.

그는 "이 자리가 지난날의 오해와 섭섭함을 털어내고, 서로에게 다시 손을 내미는 화합의 출발점이 되기를 진심으로 바란다"며 "당내 화합을 넘어, 국민통합으로 나아가야 한다. 민주주의 위기와 국가경쟁력 후퇴라는 엄중한 작금의 현실 앞에서 보수가 먼저 하나 돼 국민께 희망을 드려야 한다"고 강조했다.

이후 오 시장은 추모식 뒤 추모사의 의미를 묻는 기자들의 질문에 "조작 징계니, 재판에 도움이 됐니 안됐니 이런 말을 다 떠나서 적어도 오늘만큼은 다 함께 마음을 모아 무너진 자유민주주의를 어떻게 되살릴지, 허물어져 가는 삼권분립을 어떻게 살릴지 논의하고 고민했으면 하는 마음"이라고 뼈 있는 말을 남겼다.

반면 장 대표는 추모사에서 "대통령님의 영전을 마주하기가 참으로 부끄럽고 송구스럽기만 하다. 대통령께서 목숨 걸고 지켜내셨던 자유민주주의가 송두리째 무너질 위기에 직면했다"며 "대한민국의 법치가 무너지고 있다"고 대여 투쟁 기조를 강조했다.

장 대표는 "지금 우리도 일어서서 행동해야 할 때"라며 "대통령께서 남기신 '대도무문'(바른길로 갈 때는 거칠 것이 없다)의 신념으로, 나라와 국민을 지킬 올바른 길을 찾겠다"고 했다. 진영 내의 비판 여론을 일축하고, 대여 투쟁을 위해 단결해야 한다는 뜻을 에둘러 강조한 것으로 풀이된다.