▲타슈 이용 800만건 돌파 기념 이벤트 홍보물 ⓒ대전시

대전공영자전거 ‘타슈’의 올해 누적 대여건수가 800만건을 돌파하며 역대 최고 기록을 세웠다.

대전시에 따르면 11월 기준 타슈 누적 대여건수는 800만건을 넘어섰으며, 하루 평균 이용 건수는 약 2만4000건에 달한다.

2009년 도입된 타슈는 현재 자전거 6058대와 대여소 1380곳을 운영하고 있으며, 회원 수는 약 69만명이다.

특히 타슈 시즌2가 도입된 2022년 연간 195만건이던 대여건수는 지난해 597만건으로 증가한 데 이어 올해 처음 800만건을 넘어섰다.

올해 상반기에만 408만건이 대여되는 등 시민 이용이 꾸준히 늘고 있다.

운영 자전거는 노후·파손 자전거 매각으로 지난해 6500대에서 올해 6058대로 감소했지만, 출퇴근 시간대 이용이 많은 대여소에 자전거를 집중 배치하면서 이용 실적은 오히려 증가했다.

시는 800만건 돌파를 기념해 오는 12월 4일까지 시민 대상 경품 이벤트를 진행한다.

참여 희망자는 타사 앱의 이벤트 배너를 통해 응모하면 된다.

시는 올해 대여건수 상위 이용자 30명에게 ‘800만 타슈’ 문구가 새겨진 한정판 꿈돌이타슈 안전모를 증정한다.

또 응모자 가운데 30명을 무작위 추첨해 꿈돌이타슈 텀블러를 제공한다.

당첨자는 12월 9일까지 개별 안내하며 자세한 내용은 타슈 앱과 대전시 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

박종복 대전시 건설주택국장은 “타슈가 역대 최대 이용실적을 달성한 것은 시민들의 꾸준한 관심과 이용 덕분”이라며 “이번 행사가 안전모 착용 등 올바른 자전거 이용문화를 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.