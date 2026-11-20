▲2026 대전시대학생활체육연맹최장배 충청지역 대학 동아리 배구대회 포스터 ⓒ대전시체육회

충청지역 대학생들이 참여하는 대학 동아리 배구대회가 대전에서 열린다.

대전시체육회는 오는 22일 충남대학교 체육관에서 ‘2026 대전시 대학생활체육연맹회장배 충청지역 대학 동아리 배구대회’를 개최한다고 밝혔다.

대전시대학생활체육연맹이 주최·주관하고 대전시체육회가 후원하는 이번 대회는 대학배구 동아리간 교류와 대학생 생활체육 활성화를 위해 마련됐다.

올해는 충청지역 10개 대학에서 12개 팀이 출전하며 선수와 관계자, 관중 등 300여명이 참가할 예정이다.

경기는 9인제 방식으로 진행되며 참가팀들은 그동안 갈고 닦은 기량을 겨룬다.

대전시체육회는 참가를 희망하는 대학 동아리가 꾸준히 늘고 있는 만큼 대회를 통해 대학생들의 스포츠 참여와 교류를 더욱 확대할 계획이다.

윤종수 대전시체육회 사무처장은 “이번 대회가 대학생들이 배구를 통해 소통하고 화합하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 대학생 생활체육 참여 기회를 넓히고 지역 생활체육 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.