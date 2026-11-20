▲당진시 신평면에 위치한 '당진 영웅바위'(사진)가 충남도 자연유산으로 공식 등록됐다 ⓒ충남도

충남 당진 앞바다에서 오랜 세월 뱃길을 안내해 온 ‘당진 영웅바위’가 충남도 자연유산으로 지정됐다.

충남도는 당진시 신평면에 위치한 영웅바위의 역사·문화적 가치와 지질학적 희소성을 인정해 도 자연유산으로 지정했다고 20일 밝혔다.

영웅바위는 높이 15m, 둘레 60m 규모의 자연암석으로, 과거 한진항과 내륙 포구를 오가는 선박들의 항로를 안내하는 지표 역할을 해왔다.

현재도 한진포구와 행담도 휴게소 일대에서 서해대교와 어우러진 해양경관을 형성하며 당진을 대표하는 자연 명소로 꼽힌다.

역사적 기록도 풍부하다. 영웅바위는 ‘신증동국여지승람’과 ‘조선왕조실록’ 등 관찬 사료를 비롯해 ‘여지도’, ‘대동여지도’ 등 옛 지도에도 등장한다.

임진왜란과 토정이지함에 얽힌 전설, 영웅 바위를 소재로 한 옛 시조도 전해져 민속·문학적 가치를 지닌 것으로 평가된다.

지질학적으로는 당진과 아산만 일대에 분포하는 송악편암의 연장부에 해당하는 ‘루프펜던트(Roofpendant)’ 구조로, 학술적 희소성과 연구가치가 높은 것으로 알려졌다.

루프펜던트는 관입암체 상부에 기존 변성암이 일부 남아있는 독특한 지질구조다.

충남도는 영웅바위의 역사와 문화, 지질 및 경관적 가치를 체계적으로 보존하고 관리할 계획이다.

김재균 충남도 문화유산과장은 “영웅바위는 역사와 전설, 독특한 지질학적 특성이 어우러진 소중한 자연유산”이라며 “지역의 가치 있는 자연유산을 지속적으로 발굴하고 보존해 후대에 온전히 전승하겠다”고 말했다.