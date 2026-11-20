▲오주영 세계세팍타크로연맹 부회장이 대전시체육회장 출마 기자회견에서 발언하고 있다 ⓒ프레시안(이재진 기자)

오주영 세계세팍타크로연맹 부회장이 민선3기 대전시체육회장선거 출마를 공식 선언했다.

오 부회장은 출마 기자회견에서 대전시 체육진흥기금 축소 문제를 제기하며 안정적인 체육재정 확보와 체육행정 개혁을 핵심 공약으로 제시했다.

대전 세팍타크로협회장과 대한세팍타크로협회장을 지낸 그는 현재 아시아·세계 세팍타크로연맹 부회장과 문화체육관광부 자체 평가위원으로 활동하고 있다.

오 부회장은 한때 100억원 규모였던 체육진흥기금의 재원이 크게 줄어든 데 대해 현 체육회장의 설명과 책임 있는 대응을 촉구했다.

그는 “기금의 관리·운용 주체가 대전시라는 점은 인정하지만 당시 체육회장이 어떤 의견을 냈고 장기재정을 어떻게 준비했는지는 설명해야 한다”고 주장했다.

이어 “대전체육의 미래를 특정인의 재력이나 인맥에만 의존해서는 안 된다”며 조례 정비를 통한 안정적인 지원체계 마련과 체육진흥기금 100억원 규모 복원을 약속했다.

이날 발표한 ‘대전체육 7대 리빌딩 플랜’에는 안정적 재정구조 구축을 비롯해 우수선수 유출 방지, 지도자 처우 및 체육인 권익 개선, 종목별 맞춤 지원, 스포츠 외교 확대, 현장 중심 체육행정, 공공체육시설 이용 편의 개선 등이 담겼다.

학교체육 활성화를 위해서는 학교운동부 운영 예산 확대와 지도자 처우 개선, 학생선수 장학제도 도입 등을 추진하겠다고 밝혔다.

특히 중학교에서 고등학교와 대학으로 이어지는 선수 육성 체계를 강화해 지역 유망선수의 타 지역 유출을 줄이겠다는 구상이다.

체육회장 연임 문제에 대해서도 “예외가 반복돼 원칙을 대신한다면 연임 제한의 취지를 다시 살펴야 한다”며 권한의 장기 집중을 경계해야 한다고 강조했다.

오 부회장은 “정책의 연속성이 반드시 사람의 연속성을 의미하지는 않는다”며 “대한체육회장 선거에서 이루지 못한 개혁의 뜻을 고향 대전에서 실천하겠다”고 말했다.

한편 민선3기 대전시체육회장선거 후보자 등록은 오는 12월 3~4일 진행되며, 투표는 12월 16일 오후 2시부터 5시까지 실시된다.

지역 체육계에서는 공식 후보자 토론회 개최 여부가 불투명하다는 이야기가 나오면서 후보자 정책 검증 기회가 부족할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.